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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

همایش شعر عاشورایی در البرز برگزار می شود

همایش شعر عاشورایی در البرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: همایش شعر عاشورایی استان البرز با حضور شاعران برجسته استانی در کرج برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش شعر عاشورایی استان البرز در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار می شود.

هدف از این همایش شناساندن پیام کربلا و حوادث بعد از آن در قالب شعر به مردم به ویژه نسل جوان در قالب شعر و کلام موزون عنوان شده است.
 
در این همایش  شعرخوانی با مضامین  امام حسین (ع) سالار شهیدان (احیاء گر دین خدا)، زینب کبری پیغامدار عشق خدا (صبر ،استقامت و پاکدامنی)، حضرت ابوالفضل (ع) شهید تشنه لب (ایثار، وفاداری، مقاومت و پهلوانی)، کربلا، نینوا و کوفه، تاسوعا، عاشورا، شام غریبان، ارزش ها و اسطوره های واقعه کربلا دنبال می شود.
 
این همایش با حضور شاعران برجسته استانی و با همکاری انجمن ادبی فرزانگان البرز برگزار خواهد شد.

 همایش شعر عاشورایی روز پنج شنبه بیست و چهارم آذر ماه از ساعت 14 الی17 در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در کرج  برگزار می شود.
کد مطلب 1480473

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