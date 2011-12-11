همایش شعر عاشورایی در البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش شعر عاشورایی استان البرز در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار می شود.

هدف از این همایش شناساندن پیام کربلا و حوادث بعد از آن در قالب شعر به مردم به ویژه نسل جوان در قالب شعر و کلام موزون عنوان شده است.



در این همایش شعرخوانی با مضامین امام حسین (ع) سالار شهیدان (احیاء گر دین خدا)، زینب کبری پیغامدار عشق خدا (صبر ،استقامت و پاکدامنی)، حضرت ابوالفضل (ع) شهید تشنه لب (ایثار، وفاداری، مقاومت و پهلوانی)، کربلا، نینوا و کوفه، تاسوعا، عاشورا، شام غریبان، ارزش ها و اسطوره های واقعه کربلا دنبال می شود.



این همایش با حضور شاعران برجسته استانی و با همکاری انجمن ادبی فرزانگان البرز برگزار خواهد شد.



همایش شعر عاشورایی روز پنج شنبه بیست و چهارم آذر ماه از ساعت 14 الی17 در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در کرج برگزار می شود.