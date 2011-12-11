به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در حاشیه تمرین امروز یکشنبه تیم پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: امروز تیم تمرینات ریکاوری انجام میدهد و به توجه به اینکه استعفای استیلی هم پذیرفته شده است، آقای پروین سر تمرین آمده است تا کار را به دست آقای عاشوری بسپارد.
وی افزود: در حال حاضر انتخاب سرمربی قطعی نشده است و تا معرفی شدن سرمربی آقایان محسن عاشوری و رالف زومدیک هدایت بازیکنان در تمرینات و مسابقات را برعهده دارند.
سرپرست تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: امروز مصدومها دور زمین دویدند و بازیکنان هم تمرینات سبک و ریکاوری را انجام دادند.
خوردبین در پایان گفت: امشب کمیته فنی با حضور سردار رویانیان، علی پروین، محمد زادمهر و بنده برگزار میشود و در خصوص سرمربی تیم تصمیم گیری میکنیم. شاید امشب خبرهای خوشی به هواداران بدهیم.
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