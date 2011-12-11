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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

محمود خوردبین مطرح کرد:

عاشوری و "زومدیک" تیم را هدایت می‌کنند/ تا امشب همه چیز مشخص می‌شود

عاشوری و "زومدیک" تیم را هدایت می‌کنند/ تا امشب همه چیز مشخص می‌شود

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه فعلا محسن عاشوری و "رالف زومدیک" هدایت بازیکنان این تیم در تمرینات و مسابقات را بر عهده دارند، گفت: در نشست امشب کمیته فنی همه چیز بررسی شده و ممکن است خبرهای خوشی به هواداران بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در حاشیه تمرین امروز یکشنبه تیم پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: امروز تیم تمرینات ریکاوری انجام می‌دهد و به توجه به اینکه استعفای استیلی هم پذیرفته شده است، آقای پروین سر تمرین آمده است تا کار را به دست آقای عاشوری بسپارد.

وی افزود: در حال حاضر انتخاب سرمربی قطعی نشده است و تا معرفی شدن سرمربی آقایان محسن عاشوری و رالف زومدیک هدایت بازیکنان در تمرینات و مسابقات را برعهده دارند.

سرپرست تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: امروز مصدوم‌ها دور زمین دویدند و بازیکنان هم تمرینات سبک و ریکاوری را انجام دادند.

خوردبین در پایان گفت: امشب کمیته فنی با حضور سردار رویانیان، علی پروین، محمد زادمهر و بنده برگزار می‌شود و در خصوص سرمربی تیم تصمیم گیری می‌کنیم. شاید امشب خبرهای خوشی به هواداران بدهیم.

کد مطلب 1480474

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