کنگره بین المللی آخوند خراسانی برگزار می شود/ انتشار 12 جلد کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صاحبی دبیر علمی "کنگره بین المللی ملامحمدکاظم آخوند خراسانی" در نشست خبری روز یکشنبه 20 آذر که در دفتر تبلیغات اسلامی قم واحد تهران برگزار شد، گفت: این کنگره به مناسبت یکصدمین سالروز رحلت آخوند خراسانی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه آخوند خراسانی به گردن هم حوزه های دینی و هم کل ملت ایران حق بزرگی دارد، گفت: وی اولا به لحاظ علمی از استوانه های حوزه های علمیه به شمار می آید و از شاگردان میرزای شیرازی (رهبر نهضت تنباکو) و شیخ مرتضی انصاری است و ثانیا وی شاگردان زیادی را پرورش داد به گونه ای که در درس وی بیش از هزار طلبه شرکت می کردند.

صاحبی افزود: در حلقه دروس او شخصیتهایی شرکت می کردند که بعدها رهبری جنبشهای فکری- دینی و سیاسی قرن اخیر را بر عهده گرفتند که سیدمحسن جبل عاملی، علامه سید حسین شرف الدین و...از لبنان، و علامه محمدجواد بلاغی، علامه محمدسعید حبوبی، علامه کاشف الغطا از عراق از جمله آنان هستند.

وی تأکید کرد: نقش آخوند خراسانی در ایران نیز در نهضتهای فکری، دینی و سیاسی بسیار مؤثر بود به گونه ای که می توان از سید حسن مدرس، سید ابوالقاسم کاشانی( رهبر نضعت ملی شدن نفت) و آیت الله بروجردی و... به عنوان شاگردان برجسته این عالم بزرگ یاد کرد.



آخوند خراسانی رهبر و پدر معنوی نهضت مشروطیت است

وی به نقش تأثیرگذار آخوند خراسانی در نهضتهای ضد استعماری منطقه اشاره کرد و گفت: در زمانی که فاشیستهای ایتالیایی لیبی را اشغال کرده بودند آخوند خراسانی رهبری مبارزه با متجاوزان به لیبی را به نوعی برعهده داشت و با انتشار اعلامیه به مبارزه با استعمارگران پرداخت.

دبیر علمی کنگره آخوند خراسانی با اشاره به نقش بسیار سازنده آخوند در هدایت و حمایت از نهضت مشروطیت در ایران یادآور شد: در کتب مربوط به مشروطیت از آخوند خراسانی به عنوان پدر معنوی و رهبر بزرگ نهضت مشروطیت یاد می شود.

آخوند خراسانی بنیانگذار جنبشهای فکری-سیاسی دوران معاصر است

صاحبی تأکید کرد: آخوند خراسانی نه تنها به لحاظ علمی، فرهنگی و دینی بلکه به لحاظ ملی از جایگاه ویژه ای در ایران برخوردار و شایسته است روز وفات این بزرگوار به عنوان روز ملی ثبت شود چراکه نهضتهای ضد استعماری و استبدادی مرهون تلاشهای آخوند خراسانی است.



وی با تأکید بر شخصیت اخلاقی و ممتاز آخوند خراسانی تصریح کرد: آخوند خراسانی جامع صفات مثبت بود و همین روح قوی و جنبه معنوی آخوند بود که بر شاگردانش نیز تأثیر گذاشت. همچنین آخوند خراسانی دانش اصول را در حوزه های علمیه وارد مرحله جدیدی کرد به گونه ای که مؤسس یک مکتب فکری به شمار می رود.

وی با ارائه گزارشی از مقدمات برگزاری کنگره بین المللی آخوند خراسانی از دو سال گذشته تا کنون تأکید کرد: تلاش کردیم هر مطلبی که از زمان حیات آخوند تا به امروز در مطبوعات و رسانه های مکتوب و کتابها و پایان نامه ها منتشر شده را جمع آوری کنیم که در یک مجموعه سه جلدی با عنوان" شناختنامه آخوند خراسانی" تدوین شده است.

انتشار اسناد جدید در مورد آخوند خراسانی

دبیر علمی کنگره آخوند خراسانی افزود: تمامی اسنادی که درباره آخوند در کتابخانه ملی، وزارت خارجه و ... و حتی در ترکیه وجود داشته جمع آوری شده است و آن مطالبی که تا کنون منتشر نشده در یک جلد تحت عنوان" آخوند خراسانی به روایت اسناد" منتشر شده است. همچنین اندیشه سیاسی آخوند در رساله ای مفصل با عنوان" اندیشه سیاسی- اجتماعی آخوند خراسانی" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

صاحبی با اشاره به کتب اصولی و فقهی آخوند خراسانی گفت: تمامی فتاوای آخوند خراسانی و حاشیه هایی که بر رساله های عملی نگاشته است و فتاوایی که در ضمن اطلاعیه ها و اعلامیه ها از وی بیان شده در سه جلد با عنوان" فتاوی آخوند خراسانی" گردآوری شده است. در مجموع 12 جلد کتاب پیرامون شخصیت آخوند خراسانی منتشر شده که 11 جلد به فارسی و یک جلد به عربی و انگلیسی است.



وی افزود: علاوه بر انتشار مجموعه مقالات، بیش از 40 مقاله، در سه مجلد، در آینده مقالاتی که مستشرقان و محققان غربی در مورد آخوند خراسانی نگاشته اند نیز در یک جلد منتشر می شود.



وی با اشاره به انتشار چند ویژه نامه در مورد شخصیت آخوند خراسانی، افزود: زندگینامه و سیره علمی و عملی آخوند خراسانی نیز به قلم بزرگانی چون شیخ عبدالرضا کفایی نوه آخوند خراسانی و نیز یادداشتهایی از آیت الله شبیری زنجانی در یک مجلد منتشر شده است.

حضور شخصیتهای سیاسی و علمی افغانستان، لبنان و عراق در کنگره آخوند خراسانی

دبیر علمی کنگره آخوند خراسانی در مورد حضور میهمانان خارجی نیز گفت: از آنجا که پدر آخوند خراسانی اهل هرات بودند، میهمانان و شخصیتهای علمی و سیاسی از کشور افغانستان در این کنگره خواهیم داشت و از عراق نیز به دلیل اینکه آخوند خراسانی از علمای برجسته نجف به شمار می رود و عمده فعالیتهای وی در عراق و نجف بوده است میهمانانی از شهرهای مختلف عراق در این کنگره شرکت می کنند و میهمانانی از لبنان نیز حضور خواهند داشت.

به گزارش مهر؛ "کنگره بین المللی ملامحمدکاظم آخوند خراسانی" روز چهارشنبه و پنجشنبه 23 و 24 آذرماه در مرکز فقهی ائمه اطهار شهر قم واقع در میدان معلم برگزار می شود.



مراسم افتتاحیه روز چهارشنبه 23 آذرماه از ساعت 15 با سخنرانی آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله شیخ صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و پیامهایی از نمایندگان هیئتهای خارجی برگزار می شود.

همچنین نشستهای علمی در زمینه های فقهی، اصولی، سیاسی، اجتماعی و ... صبح پنجشنبه 24 آذرماه در مرکز همایشهای بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی قم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود و مراسم پایانی نیز عصر پنجشنبه 24 آذرماه با سخنرانی آیت الله جوادی آملی و برخی شخصیتهای حوزوی و دانشگاهی و صدور بیانیه برگزار خواهد شد.