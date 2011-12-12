الزام تمام آلوده کنندگان جهان به کاستن میزان آلودگی

به گزارش خبرگزاری مهر، این قرارداد در پی سالها تلاش ناموفق برای اقدام و اجبار قانونی برای متوقف کردن تولید آلودگی توسط قدرتهای در حال ظهوری مانند چین و هندوستان و کشورهایی ثروتمند مانند آمریکا منعقد شده است.

کشورهای توسعه یافته در حال حاضر اهداف رسمی فاز اول پیمان کیوتو را که به زودی به پایان خواهد رسید، پذیرفته اند در حالی که واشنگتن هرگز تعهد خود به این پیمان را به تصویب نرسانده است.

پیمان جدید، اهداف پیمان کیوتو که فاز اول دستورالعملهای بازدارنده آن تا پایان سال 2012 منقضی خواهد شد را وسعت بخشیده و مناقشات جدیدی را برای بسته شدن پیمان اجباری تا سال 2015 و اجرای اجباری آن تا سال 2020 آغاز کرده است. این پیمان همچنین "صندوق آب و هوای سبز" را ویژه کشورهای فقیر در نظر گرفته است تا بتوانند با استفاده از آن به مهار گرمای جهانی بپردازند.

به گفته وزیر انرژی بریتانیا، پیمان جدید موفقیتی بزرگ برای دیپلماسی اروپایی است و قرار است بزرگترین آلوده کننده های جهان از قبیل آمریکا، هند و چین وارد مسیری امن در راستای یک پیمان فراگیر جهانی شوند. مذاکرات دوربان در واقع روز جمعه به پایان رسید اما تا روز یکشنبه به منظور مکتوب کردن تعهدات قانونی کشورها ادامه پیدا کرد.

بر اساس گزارش رویترز، کشورهای آمریکا و برزیل از نتیجه نهایی این مذاکرات ابراز خوشنودی کردند اما هند اعلام کرد که از نتیجه نهایی این مذاکرات به هیچ وجه خشنود نیست. همچنین کشورهایی که در جزایر کوچکی واقع شده اند و خطر بالارفتن سطح آب دریاها آنها را تهدید به نابودی می کند نیز از اینکه پیمان جدید به اندازه کافی قدرتمند نیست، انتقاد کردند.