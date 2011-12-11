سلب حق رای از جاسبی دستور رئیس جمهور نبود/ جزئیات مصوبه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به انعکاس خبر خلاف واقع در برخی سایت های خبری و مطبوعات مبنی بر اینکه "بر اساس دستور رئیس جمهور به وزیر علوم، رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی در زمان بررسی و تائید رئیس جدید این دانشگاه در جلسه هیئت امناء حق رای نخواهد داشت" در اطلاعیه ای اعلام کرد: خبر عنوان شده صحت نداشته و به هیچ وجه رئیس جمهور چنین دستوری را نداده اند بلکه موضوع در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق یک تبصره به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب اعضای این شورا رسیده است.

در این اطلاعیه آمده است: مضافاً اینکه مصوبه مورد استناد صرفاً در خصوص جایگاه حقوقی ریاست وقت دانشگاه آزاد بوده که محدود و منحصر به فرد خاصی نیست بنابراین استنتاج دیگر از مفاد تبصره با واقعیت انطباق ندارد.