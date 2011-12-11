عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از امروز در استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، کردستان، خوزستان و بوشهر بروز گرد و خاک پیش بینی می شود.

به گفته وی، از اواخر وقت روز دوشنبه به تدریج از مقدار گرد و خاک در این مناطق کاسته می شود.

امیدوار شهری اظهار داشت: از فردا تا تا پایان هفته به دلیل آرام بودن شرایط جوی و سکون نسبی هوا در غالب نقاط کشور، در شهر های صنعتی و پر جمعیت افزایش آلاینده های جوی پیش بینی می شود.

وی افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی امروز در سواحل شمالی، دامنه های البرز شرقی، برخی مناطق شمال شرق ابرناکی، بارش برف و باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می شود که به تدریج از سمت غرب از مقدار ابرها کاسته می شود.

به گفته امیدوار شهری، روزهای یکشنبه و دوشنبه خلیج فارس مواج و گاهی با وزش باد شدید پیش بینی می شود.

وی اظهار داشت: آسمان تهران امروز ابری در ارتفاعات همراه با افزایش ابر و وزش باد است و بیشینه و کمینه دمای پایتخت امروز معادل 10 و صفر درجه سانتیگراد است.

