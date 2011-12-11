واردات 100 هزار تن گوشت در 186روز/ افزایش سهم گوشت قرمز در سبد خانوار

سعید سلطانی سروسطانی در گفتگو با مهر درباره محدویت واردات گوشت قرمز در سالجاری گفت: با توجه به اینکه تولید گوشت قرمز در وضعیت خوبی قرار دارد اما در 6 ماه ابتدای سال 100 هزار تن گوشت وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان تولید گوشت داخل حدود یک میلیون تن است، تأکید کرد: باید به جای واردات زمینه صادرات گوشت قرمز را فراهم کنیم، ضمن اینکه در حال حاضر صادرات دام زنده با مجوز انجام می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران تصریح کرد: البته در برخی مواقع نیز شاهد قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه و خلیج فارس هستیم.

وی با بیان اینکه معمولاً در مواقع ماه مبارک رمضان و عید قربان تقاضا برای گوشت قرمز بیشتر می شود، اظهار داشت: خوشبختانه این 2 موقعیت را نیز بدون هیچ مشکلی پشت سر گذاشته و نیاز مردم را تأمین کرده ایم، بنابراین نیازی به واردات گوشت قرمز وجود ندارد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران تصریح کرد: دو سوم دام‌هایی که معمولاً در کشور پرواربندی شده و در حدود 650 هزار تن است، در نیمه دوم سال عرضه می شوند.

وی مطرح کرد: بهار فصل زایش گوسفندها است و در شهریور پرواربندی دام انجام می شود. در حال حاضر پرواربندی ها دام مورد نیاز را دراختیار دارند و به مرور تا پایان سال آن را عرضه می کنند.

سلطانی سروستانی با بیان اینکه هرنوع وارداتی مساوی با از بین رفتن تولید و اشتغال است، تأکید کرد: به هیچ وجه نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم و تولیدات داخل کفاف نیاز مردم را می دهد، ضمن اینکه واردات گوشت قرمز نباید با محدودیت بلکه به طورکامل باید متوقف شود.

وی با اعلام اینکه میزان سرانه مصرف گوشت قرمز در برنامه پنجم توسعه 11 کیلوگرم پیش بینی شده است، تصریح کرد: در حال حاضر میزان سرانه مصرف گوشت قرمز ایران بالای 13 کیلوگرم افزایش یافته است.

این مقام مسئول با اشاره به لزوم صادرات گوشت قرمز، گفت: گوشت گوساله در حال حاضر به ترکیه صادرمی شود. از سوی دیگر، به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز صادرات گوشت داریم؛ بنابراین مسئولان بهتر است از این فرصت استفاده کرده و واردات گوشت را ممنوع کنند.

علی رغم اظهارنظرهای صورت گرفته، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در چند روزه گذشته اعلام کرد واردات گوشت قرمز نسبت به سال گذشته با محدودیت انجام می‌شود.