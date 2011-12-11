دستگاه های اجرایی گزارش های سازمان بازرسی را مورد توجه جدی قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در همایش پیشگیری و مبارزه با فساد که امروز صبح در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد طی سخنانی با تاکید بر سلامت اداری در نظام اجرایی کشور گفت: ما به دنبال دستیابی به جامعه ای هستیم که بر سلامت اداری استوار باشد در حالیکه فساد رسوخ نکرده باشد.

وی با اعلام اینکه فعالیت های بسیاری در قوه قضائیه در این زمینه صورت گرفته است اعلام کرد: اگر منشور 8 ماده ای که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده بودند به طور دقیق اجرا می شد امروز شاهد فسادهایی همچون فساد بانکی اخیر نبودیم.

رئیسی بر پیگیری دقیق پیام 8 ماده ای مقام معظم رهبری از سوی 3 قوه تاکید کرد و گفت: با توجه جدی به این پیام است که زمینه های فساد را می توان از کشور زدود.

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین به دستگاه های اجرایی کشور توصیه کرد که گزارشات سازمان سازرسی کل کشور را مورد توجه جدی قرار دهند و افزود: در صورت توجه به این گزارشات سازمان ها از فساد دور خواهند بود و می توانند تا مقدار زیادی از آسیب های جدی مصون باشند.

وی در عین حال گفت: اگر به این گزارشات کم توجهی شود آسیب های جدی به نظام اداری در حوزه فساد اقتصادی وارد می شود و این آسیب نه تنها منحصر به آن سازمان بلکه به اعتماد عمومی و جامعه نسبت به ساختار اداری خدشه وارد می کند.

رئیسی با اعلام اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار به سر می برد، گفت: با فرونشاندن هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط نیروهای نظامی، اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش در عرصه بین الملل به نمایش در آمد.

وی گفت: ما امروز به حضور مردم در صحنه ها و اعتماد آنها سخت نیازمندیم زیرا این اعتماد عمومی دشمن را ناامید و مایوس می کند.

وی با اعلام اینکه مهمترین مولفه قدرت در کشور ما اعتماد مردم متدین و انقلابی است، تصریح کرد: کارآمدی نظام اداری، افزایش اعتماد عمومی را در پی داشته و همچنین دشمن را ناامید و آن را از دست درازی به کشورمان مایوس می کند.

رئیسی در پایان گفت: اگر جامعه امروز به نظام اعتقاد دارد باید توجه داشت که این اعتقاد از بابت مبارزه با فساد و جلوگیری از این آفت در دستگاه های اداری است.