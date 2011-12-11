برگزاری روز درهای باز در پژوهشکده بوعلی مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعلام این خبر افزود: ‌این طرح به منظور ارائه توانمندی های پژوهشکده بوعلی به عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در روزهای چهارم و پنجم دی ماه اجرا می شود.

دکتر جلیل توکل افشاری با اشاره به اینکه پژوهشکده بوعلی به عنوان قطب تحقیقاتی شرق کشور در زمینه علوم پزشکی جایگاه مهمی در تولید علم داراست، اظهار داشت: این تعامل دو سویه می تواند جرقه ای در اذهان خلاق و پویا در جهت پیشبرد اهداف در سند چشم انداز کشور به دنبال داشته باشد.

توکل افشاری افزود: ‌افراد علاقمند به پژوهش و مراکز آموزشی و دیگر موسسات از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، پارک علم و فناوری و سازمان فنی و حرفه ای می توانند در روزهای اعلام شده از نزدیک با آخرین یافته ها و تجهیزات این پژوهشکده آشنا شوند.