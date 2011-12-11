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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

مشکلات "عقدا" بررسی شد/ راه های روستایی وضعیت مطلوبی ندارند

مشکلات "عقدا" بررسی شد/ راه های روستایی وضعیت مطلوبی ندارند

اردکان - خبرگزاری مهر: نشست بررسی مشکلات بخش عقدا با حضور مسئولان نهادهای اجرایی استان یزد و شهرستان اردکان در مسجد جامع این شهر تاریخی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که صبح یکشنبه با حضور نماینده مردم اردکان در مجلس، تعدادی از مدیران کل و معاونان مدیرکل نهادهای استان، فرماندار و مسئولان شهرستان اردکان در مسجد جامع عقدا برگزار شد، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها و تنی چند از مردم مشکلات مربوط به روستاهای خود را مطرح کردند و مسئولان مربوطه نیز قول مساعد برای رفع مشکلات دادند.

محمدرضا تابش در این نشست با اشاره به قدمت این شهر تاریخی گفت: در شهر عقدا از نظر فراهم شدن زیرساخت هایی مثل گاز و آب اقدامات خوبی انجام گرفته است.

نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به تکمیل ساختمان دانشگاه پیام نور واحد عقدا نیز عنوان کرد: این دانشگاه امسال پذیرش دانشجو داشته و امیدواریم تا پایان سال جاری عملیات احداث ساختمان آن نیز به پایان برسد.

وی با اشاره به مشکلات مطرح شده توسط مسئولان بخش عقدا بیان داشت: تعداد انگشت شماری روستای زیر پنج خانوار در این بخش وجود دارد که از نعمت گاز برخوردار نیستند.

تابش عنوان کرد: راه روستایی چند روستای تابعه این بخش نیز وضعیت مطلوبی ندارد که مسئولان در این زمینه قول مساعد برای همکاری دادند.

مشکلات بخش کشاورزی، مسکن جوانان و واگذاری اراضی از دیگر مواردی بود که درباره آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کد مطلب 1480494

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