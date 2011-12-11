مشکلات "عقدا" بررسی شد/ راه های روستایی وضعیت مطلوبی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که صبح یکشنبه با حضور نماینده مردم اردکان در مجلس، تعدادی از مدیران کل و معاونان مدیرکل نهادهای استان، فرماندار و مسئولان شهرستان اردکان در مسجد جامع عقدا برگزار شد، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها و تنی چند از مردم مشکلات مربوط به روستاهای خود را مطرح کردند و مسئولان مربوطه نیز قول مساعد برای رفع مشکلات دادند.

محمدرضا تابش در این نشست با اشاره به قدمت این شهر تاریخی گفت: در شهر عقدا از نظر فراهم شدن زیرساخت هایی مثل گاز و آب اقدامات خوبی انجام گرفته است.

نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به تکمیل ساختمان دانشگاه پیام نور واحد عقدا نیز عنوان کرد: این دانشگاه امسال پذیرش دانشجو داشته و امیدواریم تا پایان سال جاری عملیات احداث ساختمان آن نیز به پایان برسد.

وی با اشاره به مشکلات مطرح شده توسط مسئولان بخش عقدا بیان داشت: تعداد انگشت شماری روستای زیر پنج خانوار در این بخش وجود دارد که از نعمت گاز برخوردار نیستند.

تابش عنوان کرد: راه روستایی چند روستای تابعه این بخش نیز وضعیت مطلوبی ندارد که مسئولان در این زمینه قول مساعد برای همکاری دادند.

مشکلات بخش کشاورزی، مسکن جوانان و واگذاری اراضی از دیگر مواردی بود که درباره آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.