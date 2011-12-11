299 طرح تحقیقاتی در خراسان جنوبی عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گلرو صبح یکشنبه در نشست خبری مراسم ستاد هفته پژوهش خراسان جنوبی اظهار داشت: از سال تاسیس استان (84) تاکنون از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی و دانشگاه های استان 299 طرح خاتمه یافته و به مرحله کاربردی و عملیاتی رسیده است.

جانشین رئیس ستاد برگزاری هفته پژوهش خراسان جنوبی افزود: بیشترین تعداد طرحهای عملیاتی شده مربوط به جهاد کشاورزی با 79 طرح و پس از آن به دانشگاه بیرجند با 60 طرح اختصاص دارد.

گلرو با اشاره به اینکه با رشد تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های استان شرایط مطلوبی در زمینه ارائه پژوهش های کاربردی ایجاد شده است، افزود: در حال حاضر باید پژوهش های دانشجویان علاوه بر نیازهای ملی به رفع مشکلات منطقه ای منتهی شود.

دریافت 227 اولویت پژوهشی از دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی در سال 90

وی همچنین از دریافت 227 اولویت پژوهشی از دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی در سال جاری خبر داد و گفت: این تعداد از سوی 21 دستگاه اجرایی استان ارائه شده است.

گلرو عنوان کرد: این تعداد در زمینه های مختلف اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی در حال بررسی تهیه شده و علت تاخیر در ارائه این طرحها، تاخیر در انعقاد تفاهم نامه های مربوطه بوده است.

وی با اشاره به برنامه های هفته پژوهش در خراسان جنوبی افزود: تجلیل از پژوهشگران برتر استان، افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان، برگزاری کارگروه زنان و کارآفرینی، دیدار اعضای ستاد پژوهش با استاندار و امام جمعه، سخنرانی ائمه جمعه استان مورد اهمیت پژوهش و فناوری، نواختن زنگ پژوهش در مدارس استان و ... از شاخصترین برنامه های این هفته است.

خراسان جنوبی رتبه نخست آمار دانشجو نسبت به تعداد شهروندان را داراست

گلرو همچنین با اشاره به اهمیت پژوهش در تولید ثروت و رفع نیازهای استان، تاکید کرد: بحث پژوهش و فناوری یکی از موضوعات اساسی در استان بوده و قدمت آموزش عالی و توسعه دانشگاهی، وجود نخبگان، عالمان و محققان نشانگر جایگاه پژوهش در این استان است.

وی محور توسعه خراسان جنوبی را دانش محوری و حوزه علم و تکنولوژی عنوان کرد و بیان داشت: این استان در حال حاضر یکی از دانشگاهی ترین استانهای کشور بوده و از لحاظ نسبت دانشجو به شهروند رتبه نخست کشور را از آن خود کرده است.

معاون توسعه و منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در نهضت تولید علم باید سه فرآیند مدنظر قرار گیرد، یادآور شد: آموزش، تحقیق و پژوهش و کاربردی کردن و بازاری کردن علم تولید شده از جمله این فرآیندها بوده و باید در تهیه طرح های پژوهشی مورد توجه قرار گیرد.