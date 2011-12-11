به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست مقابل استقلال از ساعت 10:50 امروز یکشنبه در زمین چمن ورزشگاه درفشی‌فر آغاز شد.

لحظاتی پیش از آغاز این تمرین مهرداد اولادی و جواد کاظمیان تک به تک فوتبال با دروازه کوچک بازی کردند که مهرداد اولادی توانست کاظمیان را ببرد. همچنین حضور یکی از دلالان در تمرین نکته قابل تعمقی بود.

بازیکنان ساعت 10:55 با لباس و شلوار مشکی در زمین چمن حاضر شدند که در ابتدا علی پروین حدود 10 دقیقه برای آنها صحبت کرد و سپس محسن عاشوری را به عنوان مربی موقت این تیم معرفی کرد. پس از پایان صحبت‌های پروین وی برای دقایقی با مهرداد اولادی صحبت کرد و زارع هم به دلیل مصدومیت تمرین نکرد و به رختکن رفت.

پیش از ‌آغاز تمرینات گروهی میثاق معمارزاده، علیرضا حقیقی به همراه سه دروازه بان تستی دیگر زیر نظر مربی دروازه‌بان‌ها تمرینات خود را آغاز کردند که این تمرینات اختصاصی تا پایان مراحل آماده سازی سرخپوشان ادامه داشت.

بازیکنان در تمرین امروز به دو گروه تقسیم شدند. عده‌ای به دور زمین دویدند و نفرات دیگر به بازی گل کوچک پرداختند.

حمید علی‌عسگر پس از پشت سر گذشتن مصدومیت در این تمرین حضور یافت. همچنین 30 دقیقه پس از آغاز تمرین هادی نوروزی هم با عصا وارد ورزشگاه شد.

در ابتدای تمرین وحید هاشمیان و علی کریمی دقایقی به صورت اختصاصی دور زمین کنار هم دویدند که پس از آن علی کریمی کنار زمین نشست و با مازیار زارع تا آخر تمرین صحبت کرد. وحید هاشمیان زیر نظر پزشک تمرین کرد. در این هنگام مامادوتال و اولادی هم به صورت اختصاصی تمرین کردند.

در اواخر تمرین علی پروین که به صورت نشسته این تمرین را زیر نظر گرفته بود به سمت دیگر زمین رفت و ابتدا با علی کریمی و سپس با بازیکن ارمنستانی جدید پرسپولیس که هنوز با این تیم قرارداد نبسته است، صحبت کرد.

در آخر تمرین و پس از پایان کارهای ریکاوری بازیکنان اصلی از جمله هاشمیان، کریمی، نورمحمدی، زارع، علی‌عسگر، بادامکی، فشنگچی و رضایی دور هم نشستند و صحبت‌های دوستانه انجام دادند ولی دیگر بازیکنان طرف دیگر زمین زیر نظر زومدیک، عاشوری و گمالوویچ تمرینات تاکتیکی را برگزار کردند.

تمرین تیم اصلی ساعت 11:45 به پایان رسید ولی سایر بازیکنان برنامه‌های آماده سازی را ادامه دادند.

حضور خبرنگاران و دوربین‌های شبکه خبری در سر تمرین بیش از روزهای گذشته بود و همه پیگیر وضعیت سرمربی آینده تیم پرسپولیس بودند.