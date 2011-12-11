امیدوارم تصمیمات به صلاح پرسپولیس باشد/ استیلی برای تیم زحمت کشید

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان در پایان تمرین امروز تیم پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: فکر می کنم هنوز سرمربی انتخاب نشده اما امیدوارم هر تصمیمی باشگاه می‌گیرد به خیر و صلاح تیم باشد و بتوانیم در بازی‌های آینده موفق شویم.

وی ادامه داد: برد و باخت در فوتبال وجود دارد اما از آنجائیکه استقلال رقیب دیرینه ماست این شکست برای هواداران حساسیت زیادی داشت.

مهاجم تیم پرسپولیس ادامه داد: استیلی برای تیم زحمات زیادی کشید اما زمانی که دید شرایط مهیا نیست رفت.

هاشمیان در پایان گفت: ما بازیکن تیم هستیم و طبق قراردادمان باید تمام تلاش‌مان را به کار گیریم تا پرسپولیس در آینده به نتایج لازم دست یابد.