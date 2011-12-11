گرد و غبار بازهم به خوزستان آمد/ مدارس اهواز تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده گرد و غبار امروز یکشنبه خوزستان ناشی از بلند شدن توده های گرد و غبار از کشور عراق است که شهرهای استان را از بامداد روز یکشنبه تحت تاثیر خود قرارداده به گونه ای که اغلب مردم منتظر اعلام تعطیلی ادارات و مدارس برای امروز بودند که این اتفاق رخ نداد.

این در حالی است که از صبح تاکنون مرتبا بر شدت گرد و غبار شهرهای خوزستان افزوده شد و زندگی عادی مردم استان را مختل کرده به گونه ای که گرد و غبار و بوی تند آن به داخل منازل و اتاق مدارس و ادارات نیز نفوذ کرده ضمن اینکه مثل همیشه هیچ اخطاری پیش از این به مردم برای آمادگی مقابله با خطرات این پدیده اعلام نشده است.



هم اکنون میزان آلایندگی در شهر اهواز بیش از دو هزار و 900 میکرو گرم بر مترمکعب و شرایط در شهرستان خرمشهر سه هزار و 350 میکروگرم بر متر مکعب است که معادل 22 برابر حالت استاندارد است که احتمالا مدارس این شهرستان نیز تعطیل خواهد شد.



فرمانداری اهواز تمام مدارس این شهرستان را در نوبت بعداز ظهر تعطیل اعلام کرد تا سلامت دانش آموزان به علت قرارگرفتن در معرض گرد و غبار شدید مورد تهدید قرار نگیرد.



هواشناسی استان خوزستان اعلام کرد که با توجه به وزش بادهای شدید در غرب و مرکز کشور عراق و شکل گیری توده هوای همراه با گرد و غبار در منطقه مذکور، نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده احتمال انتقال این توده هوا به سمت استان خوزستان است به همین دلیل از اواخر شب گذشته و صبح امروز بخشهایی از غرب و مرکز استان کم و بیش شاهد بروز پدیده گردوغبار و کاهش دید ناشی از آن شده اند.



هواشناسی استان خوزستان همچنین در خصوص سرد شدن هوای استان نیز اعلام کرد: زبانه های پرفشاری که مرکز آن در شمال کشور واقع شده در حال نفوذ و استقرار و ریزش هوای سرد عرضهای شمالی برروی استان و افت محسوس دما شده است. در لایه میانی جو نیز خط ناپایداری که عمدتا تاثیرات آن به شکل افزایش ابر و بارندگی در شمال غرب کشور است با عث افزایش ابر در خوزستان خواهد شد.



همچنین از افراد دارای مشکلات تنفسی، افراد مسن و کودکان درخواست شده برای فعالیت های غیر ضرور از منزل خارج نشوند.