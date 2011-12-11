کفشهای ورزشی غیر استاندارد بیماریهای اسکلتی و عضلانی را تشدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید احمد رئیس السادات افزود: استقاده از کفشهای ورزشی که ادعا می شود سبب افزایش قد می شوند و همچنین کفشهای با پاشنه های نامرئی که در داخل کفش جا سازی شده اند ممکن است ابتلا به کمردرد و درد زانوها را افزایش دهند. این کفشها با ایجاد اختلال در زنجیره طبیعی بیومکانیکی موجب عدم توازن نیروهای وارد شده بر مفاصل مچ پا، زانوها، لگن و نهایتا کمر می شوند و تناسب قدرت و انعطاف پذیری عضلات پیرامون آنها را بر هم می زنند.

دبیر پانزدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی و توانبخشی ایران در ادامه گفت: برای انتخاب کفش طبی حتما با پزشک خود مشورت کنید. یک کفش و کفی طبی مناسب برای مبتلایان به خار پاشنه ممکن است برای فردی که مبتلا به آرتروز زانو است، مناسب نباشد.

رئیس السادات تصریح کرد: دستگاههای ورزشی مانند توتال کور و ابراکت و... نیز برای بسیاری از بیماران از جمله افراد چاق و مبتلایان به پوکی استخوان مضر است. این دستگاهها ممکن است در افراد دچار پوکی استخوان باعث ایجاد شکستگی مهره های ستون فقرات شود و حتی افراد سالم را نیز دچار دردهای مکانیکی پشت و کمر کنند.

این متخصص طب فیزیکی در پایان اظهار داشت : کفش های طبی ، نوع ورزش و وسیله ورزشی مورد استفاده باید مانند دارو متناسب با بیماری و شرایط فیزیکی بیماران توسط پزشک ویا درمانگر با تجربه تجویز شوند. در تجویز ورزش نیز علاوه بر نوع ورزش، مدت، شدت، تعداد و فواصل جلسات و میزان افزایش شدت و احتیاطات لازم به هنگام اجرای آنها دقیقا مانند نوع و دوز دارو و فواصل مصرف و ملاحظات حین مصرف آنها باید مشخص و معین باشد.

پانزدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی و توانبخشی ایران طی روزهای 23 الی 25 آذر ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.