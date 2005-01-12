۲۳ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۳۶

نقاشان جوان كشور،"ايران،سرزمين مهر وشكوه" را در آتن به نمايش گذاشتند

سه دختر جوان ايراني،اقدام به برپايي نمايشگاه نقاشي با عنوان "ايران،سرزمين مهر وشكوه" در آتن، پايتخت كشور يونان كردند.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، آثاراين نقاشان شامل 40 اثرنقاشي آبرنگ با موضوعات مختلف ازجمله مكانهاي باستاني و ديدني كشورمان وموقعيت اجتماعي زن درايران است.

اين نمايشگاه كه به مدت دو هفته برپا خواهد بود، روزدوشنبه با حضور هنرمندان ، مسوولان فرهنگي يونان، ايرانيان مقيم و جوانان يوناني علاقه مند به نقاشي افتتاح شد.

دختران هنرمند ايراني كه آثارشان به نمايش گذاشته شده خانمها "مهسا نيكنام"، "آيسان خرمي نژاد" و "سارا صابونيان" هستند.

آنان درمراسم افتتاح اين نمايشگاه با اشاره به مشتركات فرهنگي ايران ويونان گفتند: وجود چين مشتركاتي باعث شد تا ما ضمن ارايه تصاويري ازمكانهاي ديدني كشور عزيزمان ايران، مكانهاي باستاني يونان را نيزبه تصويردرآوريم.

روابط عمومي سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي اعلام كرد: نمايشگاه نقاشي "ايران، سرزمين مهرو شكوه"  به همت رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در يونان برگزار مي شود.

 

کد مطلب 148051

