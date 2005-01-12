نقاشان جوان كشور،"ايران،سرزمين مهر وشكوه" را در آتن به نمايش گذاشتند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، آثاراين نقاشان شامل 40 اثرنقاشي آبرنگ با موضوعات مختلف ازجمله مكانهاي باستاني و ديدني كشورمان وموقعيت اجتماعي زن درايران است.

اين نمايشگاه كه به مدت دو هفته برپا خواهد بود، روزدوشنبه با حضور هنرمندان ، مسوولان فرهنگي يونان، ايرانيان مقيم و جوانان يوناني علاقه مند به نقاشي افتتاح شد.

دختران هنرمند ايراني كه آثارشان به نمايش گذاشته شده خانمها "مهسا نيكنام"، "آيسان خرمي نژاد" و "سارا صابونيان" هستند.

آنان درمراسم افتتاح اين نمايشگاه با اشاره به مشتركات فرهنگي ايران ويونان گفتند: وجود چين مشتركاتي باعث شد تا ما ضمن ارايه تصاويري ازمكانهاي ديدني كشور عزيزمان ايران، مكانهاي باستاني يونان را نيزبه تصويردرآوريم.

روابط عمومي سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي اعلام كرد: نمايشگاه نقاشي "ايران، سرزمين مهرو شكوه" به همت رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در يونان برگزار مي شود.