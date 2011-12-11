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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

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همایش نهمین دوره انتخابات مجلس در کرمانشاه آغاز شد

همایش نهمین دوره انتخابات مجلس در کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان کشوری، منطقه ای و استانی همایش دو روزه آموزشی ـ توجیهی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش خبرنگارمهر، همایش دو روزه آموزشی ـ توجیهی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی  با حضور جانشین ستاد انتخابات کشور، رئیس مرکز حراست وزارت کشور،  نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، معاونین سیاسی و روسای انتخابات، مدیران کل سیاسی و انتخابات و فنآوری اطلاعات، فرمانداران، بخشداران و کارشناسان انتخابات و فنآوری اطلاعات استان های ایلام، کردستان و کرمانشاه در محل مرکز آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه برگزار شد.

در این همایش، جلال منکرسی معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، نوری جانشین ستاد انتخابات کشور و حجت الاسلام رحمانی معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام طی سخنانی به لزوم ایجاد بسترهای لازم برای حضور حداکثری مردم و همچنین انتخابات سالم پرداختند.

منکرسی در این همایش گفت: به لحاظ اینکه کشور ایران بر مبنای مردم سالاری دینی اداره می شود و حضور مردم در انتخابات همواره پرشور و بصورت حداکثری بوده و برگزاری دموکراسی در ایران بسیار بیشتر و بهتر از کشورهای مدعی این عنوان رعایت می شود، همواره مورد خشم و کینه کشورهای استکبار جهانی قرار دارد لذا این کشورها می کوشند تا در برگزاری انتخابات در ایران اخلال و مشکل ایجاد کنند.
 

کد مطلب 1480511

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