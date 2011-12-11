پیگیری هوشمندسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد درسفر چهارم دولت

پرویز طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون در 95 کلاس درس در استان کار هوشمندسازی انجام شده و هوشمندسازی 355 کلاس دیگر نیز در دستور کار است.

وی بیان کرد: هوشمندسازی 20 درصد مدارس استان از مهمترین برنامه های این نهاد در سال جاری است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد همچنین از راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در این استان خبر داد و گفت: این دانشگاه از مهرماه سال آینده کار خود را آغاز می کند.

وی بیان داشت: اجرای این طرح از مصوبات سفردوم رئیس جمهور به استان بود که مطالعات اجرای آن به پایان رسید اما به علت نبود زمین مورد نیاز هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

طاهری هدف از احداث این دانشگاه را ارتقای سطح علمی و دانش فنی فرهنگیان و تربیت نیروی متخصص آموزش و پرورش در استان عنوان کرد.