محمدمجید ضرغامی، مدیر انتشارات سرزمین اهورایی درباره داوری شعرهای رسیده به فراخوان «شاعران امروز» به خبرنگار مهر گفت: محمد آزرم، شمس آقاجانی، پگاه احمدی، علیرضابهنام و بهزاد خواجات، داوران جلد نخست از این مجموعه هستند که قرار است تا پایان ماه آذر نتایج داوری خود را به دبیرخانه فراخوان اعلام کنند.

وی ادامه داد: پس از آن 14 روز را برای بررسی نهایی آثار در نظر گرفته‌ایم و اواسط دی ماه نیز نتایج نهایی اعلام خواهد شد و پس از آن آثار برگزیده برای چاپ در نخستین جلد از مجموعه «شاعران امروز» آماده می‌شوند و کتاب برای دریافت مجوز راهی ارشاد خواهد شد.

مدیر نشر سرزمین اهورایی با اشاره به اینکه مراسمی برای اعلام برگزیدگان برگزار نخواهد شد، بیان کرد: ولی در نظر داریم یک مراسم رونمایی برای کتاب پس از چاپ برگزار کنیم؛ چراکه ما بیشتر به دنبال کار فرهنگی هستیم نه تبلیغاتی و به همین دلیل تا کار به نتیجه نرسد مراسمی نخواهیم داشت.

ضرغامی افزود: با پایان وقت دریافت آثار، نزدیک به 3 هزار شعر از فارسی‌زبانان داخل و خارج از کشور به دستمان رسید و ما شعرهایی از ایرانیان ساکن کشورهایی چون آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس، فرانسه، سوئد، دانمارک، مالزی، سنگاپور و ... و همچنین فارسی‌زبانان غیرایرانی از کشورهایی چون تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و بحرین داشتیم همچنین از دورترین روستاهای داخل کشور هم به دبیرخانه رسید که پس از پایان داوری‌ها مشخص خواهد شد که هر یک چه سهمی در آثار کتاب خواهند داشت.

وی در توضیح بیشتر روند انتخاب شعرها در فراخوان «شاعران امروز» گفت: ما ترانه‌ها و شعرهای کلاسیکی که به دستمان رسیده بود وارد چرخه داوری نکردیم چون طبق فراخوان در نخستین مرحله فقط آثار مدرن مدنظر است و در دوره‌های بعدی فراخوان به گونه‌های دیگر شعری پرداخته خواهد شد.

این ناشر در پایان اشاره کرد: ما در حوزه شعر انتشارات فعلا تمرکزمان روی همین فراخوان است و به همین دلیل حتی از پذیرش چاپ دفترهای مستقل شعری شاعران خودداری کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم این مجموعه را تا 10 جلد دنبال کنیم و سالی 2 کتاب منتشر شود و سپس از بین همه این آثار دوباره داوری داشته باشیم و چند کتاب مستقل هم منتشر کنیم.