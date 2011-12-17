فرسایش خاک در چهارمحال و بختیاری/عمر مخازن سدها رو به کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر، از مشکلاتی که بشر از آغاز زراعت بر روی زمین با آن مواجه بوده، فرسایش سریع خاکها است.

فرسایش خاک هنوز هم در آمریکا و بسیاری از مناطق حاره ای و نیمه خشک دنیا از معضلات به شمار می رود و در کشورهایی که آب و هوای معتدل دارند مانند انگلستان، بلژیک و آلمان به عنوان یکی از مسایل خطرناک تلقی می شود.

این مشکل در ایران که بخش وسیع آن را کویرها در بر گرفته اند و خاک از پوشش مناسبی برخوردار نیست بسیار بارز و چشمگیر است.

فرسایش(Erosion)عبارت است از فرسودگی و از بین رفتن مداوم خاک سطح زمین (انتقال یا حرکت آن از نقطه ای به نقطه دیگر در سطح زمین) توسط آب یا باد.

از آغاز پیدایش کره زمین، باد و باران قشر سطحی آن را شسته یا از جا کنده و اجزای آن را از نقطه ای به نقطه دیگر حمل کرده است.

به این تریتب بستر نهرها، مخروط افکنه ها و دلتای رودخانه ها بعضی از چاله ها و خلاصه تپه های شنی به وجود آورده و در نتیجه سطح زمین تدریجا دچار تغییر شکل شده است.

فقط در سایه حمایت پوشش گیاهی بوده که فرسایش بسیار کند شده و تعادلی در تشکیل و فرسایش خاک ایجاد شده است.

این تعادل مساعد که تحت تأثیر شرایط طبیعی حکمفرما شده بود، از زمانی که بشر زمین را به منظور تهیه محصول و به دست آوردن غذا و دیگر مایحتاج خود، مورد کشت و زرع قرار داد یا از آن به عنوان مرتع استفاده کرد، بر هم خورد و زمینها در معرض فرسایش شدید و سریع قرار گرفتند.

بنابراین فرسایش قبل از آنکه زمین مورد بهره برداری انسان قرار گیرد نیز اتفاق می افتاده ولی از وقتی که انسان در آن به کشت و زرع، دامداری و غیره مشغول شده باعث فرسایش بیش از حد خاک شده است.

انسان ابتدا به فرسایش خاک و مسایل ناشی از آن توجهی نداشته ولی افزایش سریع جمعیت و همچنین عدم توجه به بهره برداری صحیح از زمین، سبب شد که انسان در روی دامنه های پرشیب و ارتفاعات زیاد نیز کشت و زرع کند و برای سیر کردن احشام خود، مراتع را هم بیش از حد و بی موقع مورد چرا قرار دهد.

این عملیات سبب شد که خاک مقاومت خود را از دست بدهد و بر اثر بارانهای شدید و آبیاری بی رویه و بادهای تند، به شدت فرسایش یابد، به طوریکه زمین بر اثر فرسایش، در بسیاری از موارد حاصلخیزی خود را از دست داده یا بکلی ویران شد.

این وضع سبب شد که انسان متوجه شود که چگونه با اعمال بی رویه خود موجب فرسایش و نابودی خاک شده است.

فرسایش خاک با اینکه در آغاز کمتر احساس می شود ولی با گذشت زمان اهمیت تخریبی آن به حدی زیاد می شود که ممکن است پس از چندین سال مثلا در دوره یک نسل که 30سال فرض شود، خاکی به عمق حدود 30 سانتیمتر از سطح زمین معدوم شود.

میانگین فرسایش خاک در چهار محال و بختیاری 20 تن در هر هکتار است

معاون آبخیزداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین فرسایش خاک در چهار محال و بختیاری 20 تن در هر هکتار است.



وی با اشاره به اینکه فرسایش خاک در حوزه های آبخیزداری رودخانه کارون و زاینده رود است، اظهار داشت: فرسایش خاک در حوزه رودخانه کارون بین 20 تا 25 تن در هکتار و در حوزه رودخانه زاینده رود حدود 17 تا 20 تن در هکتار است .