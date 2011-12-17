فرسایش خاک در چهارمحال و بختیاری/عمر مخازن سدها رو به کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر، از مشکلاتی که بشر از آغاز زراعت بر روی زمین با آن مواجه بوده، فرسایش سریع خاکها است.
فرسایش خاک هنوز هم در آمریکا و بسیاری از مناطق حاره ای و نیمه خشک دنیا از معضلات به شمار می رود و در کشورهایی که آب و هوای معتدل دارند مانند انگلستان، بلژیک و آلمان به عنوان یکی از مسایل خطرناک تلقی می شود.
این مشکل در ایران که بخش وسیع آن را کویرها در بر گرفته اند و خاک از پوشش مناسبی برخوردار نیست بسیار بارز و چشمگیر است.
فرسایش(Erosion)عبارت است از فرسودگی و از بین رفتن مداوم خاک سطح زمین (انتقال یا حرکت آن از نقطه ای به نقطه دیگر در سطح زمین) توسط آب یا باد.
از آغاز پیدایش کره زمین، باد و باران قشر سطحی آن را شسته یا از جا کنده و اجزای آن را از نقطه ای به نقطه دیگر حمل کرده است.
به این تریتب بستر نهرها، مخروط افکنه ها و دلتای رودخانه ها بعضی از چاله ها و خلاصه تپه های شنی به وجود آورده و در نتیجه سطح زمین تدریجا دچار تغییر شکل شده است.
فقط در سایه حمایت پوشش گیاهی بوده که فرسایش بسیار کند شده و تعادلی در تشکیل و فرسایش خاک ایجاد شده است.
این تعادل مساعد که تحت تأثیر شرایط طبیعی حکمفرما شده بود، از زمانی که بشر زمین را به منظور تهیه محصول و به دست آوردن غذا و دیگر مایحتاج خود، مورد کشت و زرع قرار داد یا از آن به عنوان مرتع استفاده کرد، بر هم خورد و زمینها در معرض فرسایش شدید و سریع قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه این استان با استاندارهای جهانی فرسایش خاک فاصله زیادی دارد، بیان داشت: فرسایش خاک قابل پذیرش دراین استان باید حداکثر پنج تن باشد که در حال حاضر این مورد در این استان چندین برابر حالت طبیعی است.
فرسایش موجب کاهش کیفیت آبهای سطحی می شود
بهرامی افزود: فرسایش خاک موجب می شود که توان خاک حاصلخیز کمتر و تولید رسوب زیاد موجب کاهش کیفیت آبهای سطحی شود.
وی تصریح کرد: فرسایش خاک باعث کاهش عمر مفید مخازن سدها بزرگ در خروجی استان میشود.
معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه از بین رفتن سیمای طبیعی استان موجب فقر و توسعه نیافتگی این استان است، یادآور شد: اگر خاک این استان به این شدت در حال تخریب نبود کشاورزان و دامداران از رفاه بیشتری در این استان برخوردار بودند.
مدیریت بهره وری از آب و خاک را حل مبارزه با فرسایش
وی اذعان داشت: در حال حاضر مهمترین راهکار برای مقابله با فرسایش خاک حفاظت از آب و خاک ، مدیریت بهره وری از آب و خاک که همان آبخیزداری است انجام شود.
حسین بهرامی با بیان اینکه معاونت آبخیزداری راهکار معزل فرسایش خاک را در استان مدیرت جامع حوزه آبخیزداری می داند، بیان داشت: هر نوع بهره برداری از آب و خاک در حوزه منابع طبیعی باید مورد مطالعه قرار گیرد.
وی بیان داشت: مدیریت آبخیزداری این استان تاکنون 270 هزار هکتار از حوزه های آبخیزداری فعالیت انجام داده و این برابر با 16 درصد سطح استان است.
از این رو به خصوص ساکنان مناطق خشک باید در حفظ و جلوگیری از فرسایش خاک سعی و همت بیشتری داشته باشند زیرا به طورطبیعی در این مناطق، هم فرسایش شدید تر است و امکان تشکیل خاک کمتر است.
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گزارش : زهرا مرادی
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