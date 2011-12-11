راه آهن ازنا - اصفهان حق لرستان است/ پروژه کلنگ زنی می شود

حبیب الله دهمرده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند حذف ردیف اعتباری طرح راه آهن ازنا - الیگودرز - اصفهان از قانون بودجه سال 90 اظهار داشت: = اشتباه و سوء تفاهمی پیش آمد که باعث شد این طرح در روز آخر در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شود.

استاندار لرستان با تاکید براینکه طرح راه آهن ازنا- الیگودرز - اصفهان هم ماده 32 را گرفته و هم در جدول شماره 12 آمده بود، بیان داشت: قرار بود این پروژه در پیوست قانون بودجه سالجاری بیاید که اتفاقی پیش آمد و این پروژه حذف شد.

وی تصریح کرد: این مشکل به دولت مربوط نمی شود چرا که دولت تنها لایحه را می دهد و از آنجا به بعد در دست مجلس و مجلسی ها است.

مکاتبات و پیگیری ویژه استاندار برای آغاز پروژه ریلی ازنا - اصفهان

دهمرده با بیان اینکه ما به این بسنده نکرده ایم و پیگیر حل این مسئله هستیم یادآور شد: چندین جلسه مختلف گذاشته و مکاتبات زیادی انجام داده ایم که این طرح به شکل دیگری پایدار شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه طی مکاتباتی که با علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی داشتیم به توافقاتی دست پیدا کرده ایم، افزود: همه به این امر اذعان دارند که این پروژه حق مردم لرستان بوده و تنها یک سوء تفاهم پیش آمده است.

دهمرده با اشاره به اینکه مکاتبات ما نتیجه داده و عدد و رقمی برای این پروژه در سال 90 در نظر گرفته شده است اظهار داشت: به زودی کلنگ زنی این پروژه را انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه تلاش ما بر این است که کار این پروژه را در سالجاری شروع کنیم یادآور شد: توافقاتی که با وزیر راه و ترابری داشته ایم مبنی بر این است که کلنگ زنی طرح راه آهن ازنا - الیگودرز - اصفهان در سال 90 انجام شود ولی هنوز تاریخ دقیقی مشخص نشده است.

راه آهن ازنا - اصفهان قطعه باقی مانده پروژه های ریلی لرستان

بنابر این گزارش، هم اکنون استان لرستان با وجود سابقه 70 ساله در عبور خطوط ریلی هنوز به لحاظ توسعه شبکه ریلی از استانهای محروم کشور محسوب می شود به طوریکه تنها خط آهن استان به منظور ارتباط شمال به جنوب کشور از شهرستان دورود عبور می کند که این امر لرستان را تنها تبدیل به گذرگاهی برای عبور مسافران تهران - جنوب و بالعکس کرده است.

این موضوع موجب شده است که لرستانی ها از مزایای زیرساخت حمل و نقل ریلی بی بهره باشند و این استان تنها در جایگاه یک گذرگاه ریلی ایفای نقش کند در حالیکه هنوز مرکز استان لرستان به شبکه حمل و نقل ریلی متصل نیست و خرم آباد همچنان در حسرت مسافرتهای ریلی و استفاده از شبکه حمل و نقل ریلی باقی مانده است.

این موضوع که بارها از سوی مردم استان مورد انتقاد قرار گرفته بود در نهایت منجر به نگاه ویژه دولت برای عملیاتی کردن پروژه راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک و مطالعه و اجرای پروژه های ریلی ازنا - اصفهان و دورود - بروجرد به سمت غرب شد تا بارقه امیدی برای خروج لرستان از بن بست حمل و نقل ریلی شکل بگیرد که متاسفانه با وجود درج این پروژه ها در لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی در اقدامی کم سابقه ردیف بودجه ای راه آهن ازنا - اصفهان در پی اصرار برخی نمایندگان به رای گذاشته شد تا نصیب منطقه محروم لرستان از نگاه ویژه نمایندگان حذف این ردیف بودجه باشد.

راه آهن ازنا - اصفهان مصوبه سفرهای دولت به لرستان است

این در حالیست که توسعه شبکه ریلی لرستان علاوه بر تصویب در سفر دور دوم هیئت دولت به لرستان و بودجه سال 89 در مصوبات کارگروه توسعه لرستان هم مورد تاکید قرار گرفت.

با این مصوبات دولت، سئوال خبرنگاران از "روند تصویب پروژه های ریلی لرستان" به "زمان کلنگ زنی" این پروژه ها تغییر ماهیت داد تا حتی یک شرکت ایتالیایی‌ نیز از آمادگی خود برای سرمایه‌گذاری و احداث راه‌آهن اصفهان - ازنا خبر دهد و وعده کند که این پروژه را دوساله تحویل خواهد داد.

این در حالیست که حتی در سفر سوم هیئت دولت نیز پروژه های ریلی لرستان در قالب سه پروژه به تصویب رسید. در این سفر احداث سه راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک، دورود - بروجرد - ملایر و ازنا - الیگودرز - اصفهان با اعتباری در حدود 1650 میلیارد ریال مصوب شد.

وعده مسئولان برای آغاز پروژه در سالجاری

به هر روی با پیگیری های مجمع نمایندگان استان و استاندار لرستان وعده داده شده است که در سالجاری مردم شهرستان ازنا و الیگودرز نیز شاهد اجرای پروژه ریلی ازنا - الیگودرز - اصفهان خواهند بود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: به زودی برای تکمیل پروژه های ریلی لرستان کلنگ پروژه ریلی ازنا - الیگودرز - اصفهان نیز به زمین زده خواهد شد.

محمد رضا ملکشاهی راد با اشاره به آغاز دو پروژه ریلی دورود - خرم آباد - جنوب و دورود - بروجرد - غرب در لرستان، ادامه داد: با عملیاتی شدن پروژه های ریلی یاد شده لرستان به شاهراه تزانزیتی شمال به جنوب و غرب به شرق کشور تبدیل خواهد شد و این امر تحول در اقتصاد لرستان را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: عملیاتی شدن این پروژه های زیربنایی شرایط مهمی را برای توسعه حمل و نقل، تولید، صادرات و واردات و همچنین جذب سرمایه گذاران به لرستان ایجاد خواهد کرد.

راه آهن ازنا - اصفهان از محل اعتبار توازن منطقه ای اجرایی می شود

این در حالیست که پیش از این نیز نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه آهن ازنا - اصفهان آرزوی دیرینه مردم است، از آغاز این پروژه طی سالجاری خبر داده بود.

حجت الله رحمانی با اشاره به اتفاقات رخ داده در مجلس و حذف ردیف بودجه ای راه آهن ازنا - اصفهان گفت: در روز آخر تدوین بودجه شائبه‌ای در مجلس پیش آمد که اعضای کمیسیون تلفیق اعمال نظر کرده‌اند و اعتبار مناطق خود را افزایش داده‌اند که به رئیس مجلس اعتراض کردم، اما متاسفانه بدون اینکه از نمایندگان موافق و مخالف سوالی کنند آن روند ادامه یافت.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اعتراضات منجر به این شد که از محل توازن منطقه‌ای معادل با همان اعتبار این راه آهن را در سال 1390 اجرایی کنند.

رحمانی یادآور شد: در مجموع با اخذ مجوز ماده 32 اجرای این طرح مهم و ملی راه آهن ازنا - اصفهان در سالجاری اجرایی خواهد شد.

به هر حال امید می رود با توجه به عنایت دولتهای نهم و دهم و پیگیریهای ویژه استاندار لرستان برای جامه عمل پوشاندن به پروژه هایی که آرزوی سه دهه مردم لرستان بود زمینه تحقق خط ریلی ازنا - اصفهان نیز به همت دولت فراهم شود.