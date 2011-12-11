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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

اکثر مردم در طول زندگی دچار درد ستون فقرات می شوند

دبیر اجرایی دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات گفت: اکثر افراد جامعه در طول زندگی خود حداقل یکبار دچار درد در ناحیه ستون فقرات خود می شوند به همین دلیل موضوع مشکلات ستون فقرات یکی از مسائل مهم در حوزه سلامت به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نگار اخوان افزود: علل مختلفی برای بروز و تشدید کمردرد وجود دارد که علاوه بر عوامل فیزیکی، مسائل روحی، اجتماعی و کاری نیز در این مشکل فراگیر ناتوان کننده دخالت دارد. علت اصلی کمردرد شایع، عدم انجام فعالیت های روزانه به طور صحیح و همینطور اماده نبودن عضلات موثر برای حفظ ثبات در این ناحیه است. 

وی افزود: از آنجا که رشته فیزیوتراپی بسیار گسترده و بین رشته های توانبخشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تلاش شده تا همایش و نشستهایی با حضور فیزیوتراپیستها و دیگر متخصصین گروههای پزشکی سراسر کشور جهت تبادل تجربیات، رویکردهای جدید درمانی و یافته های حاصل شود.

دبیر اجرایی سمینار گفت: این سمینار توسط گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و  حمایت و پشتیبانی معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه و همکاری انجمن علمی فیزیوتراپی ایران برگزار می گردد همه ساله فیزیوتراپیستها و سایر متخصصین مرتبط با ستون فقرات اعم از متخصصین و جراحان ستون فقرات ، متخصصین و جراحان مغز و اعصاب، متخصصین طب فیزیک و توانبخشی، متخصصین زنان و زایمان و... از داخل و خارج کشوردر این سمینار شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: از نکات مهمی که می توان به آن اشاره کرد مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در ارائه مقالات علمی است.

اخوان گفت: این سمینار که دارای امتیاز اموزشی مدون برای شرکت کنندگان بوده در 2 روز برگزار شده و هر ساله حدود 350 نفر شرکت کننده داشته است. در کنار این سمینار، نمایشگاه تجهیزات پزشکی و توانبخشی و انتشارات علمی نیز دایر خواهد بود.
 
دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات طی روزهای 7 و 8 دی ماه امسال در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود.
کد مطلب 1480523

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