اکثر مردم در طول زندگی دچار درد ستون فقرات می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نگار اخوان افزود: علل مختلفی برای بروز و تشدید کمردرد وجود دارد که علاوه بر عوامل فیزیکی، مسائل روحی، اجتماعی و کاری نیز در این مشکل فراگیر ناتوان کننده دخالت دارد. علت اصلی کمردرد شایع، عدم انجام فعالیت های روزانه به طور صحیح و همینطور اماده نبودن عضلات موثر برای حفظ ثبات در این ناحیه است.

وی افزود: از آنجا که رشته فیزیوتراپی بسیار گسترده و بین رشته های توانبخشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تلاش شده تا همایش و نشستهایی با حضور فیزیوتراپیستها و دیگر متخصصین گروههای پزشکی سراسر کشور جهت تبادل تجربیات، رویکردهای جدید درمانی و یافته های حاصل شود.

دبیر اجرایی سمینار گفت: این سمینار توسط گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و حمایت و پشتیبانی معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه و همکاری انجمن علمی فیزیوتراپی ایران برگزار می گردد همه ساله فیزیوتراپیستها و سایر متخصصین مرتبط با ستون فقرات اعم از متخصصین و جراحان ستون فقرات ، متخصصین و جراحان مغز و اعصاب، متخصصین طب فیزیک و توانبخشی، متخصصین زنان و زایمان و... از داخل و خارج کشوردر این سمینار شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: از نکات مهمی که می توان به آن اشاره کرد مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در ارائه مقالات علمی است.

اخوان گفت: این سمینار که دارای امتیاز اموزشی مدون برای شرکت کنندگان بوده در 2 روز برگزار شده و هر ساله حدود 350 نفر شرکت کننده داشته است. در کنار این سمینار، نمایشگاه تجهیزات پزشکی و توانبخشی و انتشارات علمی نیز دایر خواهد بود.

دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات طی روزهای 7 و 8 دی ماه امسال در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود.