آذربایجان شرقی در قامتی سپید/ راههای مواصلاتی بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش سنگین برف تردد در خیابان های شهر تبریز را با مشکل مواجه کرده و یک به یک ماشین ها در گوشه خیابان پارک شده و مسافران و رانندگان پای پیاده سبک بال و لذت همراه بودن با طبیعت را با خنده ای بر لب و گوله های برفی در دل نشاندند و تعطیلی شیفت صبح مدارس تبریز و شهرستان ها نیز شوری مضاعف برای کودکان به ارمغان آورد.

بستان آباد سردترین شهرستان آذربایجان شرقی/ بارش 11 میلی متری برف در تبریز

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر بستان آباد را با دمای 10 درجه زیر صفر سردترین شهرستان آستان عنوان کرده و گفت: دمای هوای غرب تبریز حداکثر چهار و حداقل منفی هفت درجه به ثبت رسیده است.

محمد اشجعی افزود: مراغه، بناب، ملکان وعجب شیر با دمای هشت درجه بالای صفر گرمترین شهرهای استان آذربایجان شرقی بوده اند.

اشجعی با اشاره به میزان بارندگی در شب گذشته اظهار داشت: تبریز در شب گذشته شاهد بارش 4.9 میلی متری برف در غرب و 10.2 میلی متری در شرق بوده است.

به گفته وی، بیشترین میزان بارندگی را اهر با 10.6 میلی متر و کمترین میزان را میانه با یک دهم (TR) در استان داشتند.

کارشناس اداره کل هواشناسی همچنین وضعیت جوی استان را ابری تا نیمه ابری و در برخی نواحی همراه با مه و یا غبار محلی و به تدریج با کاهش ابر ارزیابی کرد.

راههای مواصلاتی آذربایجان شرقی راهگشایی شد/ راه 73 روستای آذربایجان شرقی مسدود است

معاون راهداری آذربایجان شرقی با اعلام اینکه تمامی راههای مواصلاتی استان راهگشایی شده، اظهار داشت: هنوز راه روستایی 73 روستای استان مسدود بوده که با لاتش راهداران در حال بازگشایی است.

حسین نیک وند تشریح کرد: تمامی مسیرهای اصلی و فرعی شهرهای استان باز بوده و تنها 35 درصد راههای روستایی شهرستان های هریس، ورزقان، مرند، مراغه و سراب مسدود هستند.

به گفته وی، 23 روستای هریس، 10 روستای ورزقان، پنج روستای مرند، 25 روستای مراغه و 10 روستای سراب مسدود هستند.

معاون راهداری آذربایجان شرقی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: رانندگان محترم نکات ایمنی را رعایت کرده و از سفر بدون زنجیر چرخ پرهیز کنند.

تعطیلی مدارس 16 شهر آذربایجان‌شرقی

بارش برف و یخبندان موجب تعطیلی مدارس 16 شهر آذربایجان‌شرقی شد.

بارش برف و برودت هوا و یخبندان باعث شد تا امروز دانش‌آموزان 16 شهر آذربایجان شرقی تعطیلی مدارس خود را جشن بگیرند.

بارش برف شب گذشته و برودت هوا، سبب شد تا آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، مدرسه‌های 16 شهر این استان را در مقاطع مختلف تعطیل اعلام کند.

در شهرهای تبریز، چاراویماق، اهر، مهربان، اسکو و سهند مدارس در مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی در نوبت صبح تعطیل بوده و در مدارس تمام مقاطع روستاهای اسکو در نوبت صبح تعطیل است.

در شهر‌های ورزقان، هریس، خواجه، مراغه، مرند، صوفیان و خاروانا برف و کولاک موجب تعطیلی مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی در نوبت صبح شده است.

براساس این گزارش، مدارس شهرستان سراب، هشترود و تیکمه‌داش در نوبت صبح در تمام مقاطع تعطیل اعلام شده است.