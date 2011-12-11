صدور 277 میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی/ تشکیل 116 پرونده تخلف

به گزارش مهر، جعفرصادق اسکندری از صادرات 740 هزار تنی کالا از مبادی گمرکات، بازارچه ها و تجارت چمدانی آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و افزود: ارزش کالاهای صادره را بیش از 277 میلیون و 670 هزار دلار بود.

وی با اشاره به اینکه صادرات کالا از مبادی گمرکات و بازارچه ها نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 34 درصد و از لحاظ ارزشی پنج درصد افزایش یافته، اظهار داشت: طی این مدت 14 هزار تن کالا به ارزش 9 میلیون دلار به صورت تجارت چمدانی از استان صادر شده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه 694 هزار تن کالا از گمرکات استان صادر شده که ارزش کالاهای صادره 238 میلیون دلار بود، بیان داشت: میزان صادرات کالا از مبادی گمرکات استان 44 درصد و به صورت جمدانی 35 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

اسکندری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طی آبان ماه سالجاری 79 هزار و 723 تن کالا به ارزش 35 میلیون و 776 دلار از مبادی گمرکات استان صادر شد، گفت: همچنین با اجرای طرح نظارتی ویژه محرم 116 پرونده تخلف صنفی در سطح استان تشکیل شد.

این مسئول ادامه داد: این طرح در دو بخش کالایی شامل میوه و تره‌ بار، شیرینی‌ جات، مواد غذایی، خواربار و لبنیات و مراکز ارائه خدمات شامل تالارها و رستورانها، مراکز عرضه دام زنده و سهمیه نذورات ماه محرم اجرا شد.

اسکندری هدف از اجرای این طرح را تنظیم بازار، جلوگیری از افزایش بی ‌رویه و غیرمنطقی قیمتها و تسهیل در دسترسی مردم به کالاهای اساسی عنوان کرد و گفت: در طول اجرای این طرح هشت هزار و 277 بازرسی از مواد غذایی انجام شد که 102 پرونده به ارزش بیش از 17 میلیون و 877 هزار ریال تشکیل شد.

اسکندری از انجام 866 مورد بازرسی از تالارها و رستورانهای ارومیه نیز در راستای اجرای این طرح خبر داد و گفت: در این راستا نیز 14 پرونده به ارزش دو میلیون و 852 هزار ریال تشکیل شد.