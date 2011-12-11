غرامت بیمه باغداران آذربایجان شرقی واریز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: برنامه ریزی فعلی سازمان بر این قرار گرفته است که در کنار افزایش سطح بیمه محصولات کشاورزی از فناوری های نوین به منظور پیشگیری از خسارات بلایای طبیعی استفاده کند.
محمدیان گفت: عامل تغذیه و امنیت غذایی اهمیت ویژهای در کشور داشته و همواره موضوع امنیت غذایی یکی از مشکلات جوامع بوده است و در صورتی که جوامع انسانی نتوانند با روشهای مناسب از سرمایهگذاران بخش کشاورزی حمایت کنند در تأمین مواد غذایی و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی در منطقهای خشک و نیمه خشک قرار گرفته و در سالهای اخیر با خشکسالیهای متعددی روبهرو بوده است، افزود: هرساله کشاورزان و دامداران به علت خشکسالی، یا بارندگیهای ناگهانی، سیل، آفات گیاهی و سایر حوادث طبیعی دچار خسارتهای فراوانی میشوند که این مسأله موجب دلسردی کشاورزان برای سرمایهگذاری بیشتر در سالهای آتی را سبب میشود لذا استفاده از ابزار بیمه به منظور کم کردن ریسک از طریق توزیع آن در میان بهره برداران، جایگاه خاص و اهمیت فراوانی پیدا میکند.
مسعود محمدیان به نقش بیمه در تضمین سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و کمک به استمرار تولید کشاورزی در استان اشاره کرده و افزود: تقویت و توسعه نظام بیمه کشاورزی به عنوان پشتیبان تولیدکنندگان برای مقابله با عوامل تهدیدکننده قهری و طبیعی، از ضرورتهای اساسی در بخش کشاورزی استان به شمار میرود.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی در مقایسه با بخشهای صنعت و خدمات کمترین سهم را از پوششهای بیمهای داراست، ادامه داد: در این زمینه، بیمه محصولات کشاورزی در جهت تحقق هدفهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و برای حفظ تداوم تولیدات کشاورزی و تثبیت درآمد کشاورزان یکی از مهمترین راهکارهاست.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همچنین از تغییر رویکرد در بیمه کشاورزی خبر داد و گفت: در گذشته فقط محصولات کشاورزی بیمه میشد اما در مصوبه جدید در زمینه بیمه کشاورزی، تنه درختانی همچون سیب، گردو، انار، بادام و تاسیسات ایجاد شده هم زیر پوشش بیمه قرار میگیرد.
محمدیان با بیان اینکه بیمه شدن ارزش محصولات و تناژ واقعی محصولات باغی از جمله عوامل مورد بحث در بیمه کشاورزی است که این عوامل را به صندوق بیمه محصولات کشاورزی منعکس کرده و در حال بررسی است، افزود: امسال هدفگذاری کردهایم 80 درصد از اراضی زراعی، 40 درصد از باغات، 100 درصد طیور و زنبورعسل، 50 درصد آبزیان و 30 درصد بخش دام آذربایجان شرقی را بیمه کنیم.
وی با اشاره به اینکه اعتبار خشکسالی به منظور غرامت خسارات بر اساس گزارش های هواشناسی تعلق می گیرد، خواستار ارایه گزارشهای خشکسالی هیدرولوژیک و کشاورزی به صورت جداگانه شده و گفت: ارزیابی خشکسالی نباید تنها بر اساس شاخص بارش صورت گیرد بلکه درجه حرارت و دیگر شاخصای تاثیرگذار در روند تولید محصولات کشاورزی هم باید مد نظر قرار گیرد.
مسعود محمدیان با بیان اینکه برغم اعلام نرمال بودن بارش در سال گذشته، شاهد کاهش 30 تا 40 درصدی تولید کشت پاییزه باتوجه به عدم بارندگی در پاییز بودیم، ادامه داد: امیدواریم اعتبارات خشکسالی براساس واقعیات و شاخص های تاثیرگذار خشکسالی هیدرولوژیک و کشاورزی صورت پذیرد.
نظر شما