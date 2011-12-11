پیکر سه شهید حنگ تحمیلی به آغوش وطن بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای مطهر این شهدا که در عملیات «والفجر 8» به شهادت رسیدند توسط گروه تفحص پیکرهای شهدا در خاک عراق در منطقه فاو شناسایی شدند. این شهدا در منطقه عملیاتی فاو در سال 1364 به شهادت رسیده‌ اند.

همچنین در این روز اجساد 90 سرباز عراقی کشف شده در مناطق مختلف خاک جمهوری اسلامی، تحویل مقامات عراقی شد.



رئیس قرارگاه عملیاتی کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح پیش از این با اشاره به آغاز عملیات تفحص پیکر مطهر شهدا در منطقه فاو اظهار کرده بود: آغاز این عملیات پس از هشت سال پیگیری و مذاکره با سازمان صلیب سرخ جهانی و مسئولان عراقی تحقق یافته است.



حسین عشقی تصریح کرد: عملیات تفحص شهدا در منطقه فاو از 27 آبان ماه آغاز شده که تا به حال منجر به کشف پیکر سه شهید همچنین یافتن اجساد 86 سرباز عراقی شده است.