تشخیص استعداد ابتلا به سرطان تخمدان با انجام تستهای ژنتیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهرداد نوروزی نیا با اعلام این مطلب افزود: با تستهای ژنتیکی می توان امکان جهش ها یا عیوب ژن هایی را که باعث استعداد ابتلا به سرطان می شوند، تشخیص داد.

وی اظهار داشت: در زمان مشاوره ژنتیک، پزشک متخصص، فرد را در جریان دو نوع ریسک قرار می دهد. نخست، ریسکِ داشتن مشکل ژنتیک و دوم ریسک ابتلا به سرطان.

نوروزی نیا گفت: در صورتی که فردی حامل جهش ژنتیکی خانوادگی باشد، نتیجه تست مثبت و در صورتی که وی حامل جهش ژنتیکی خانوادگی شناخته شده نباشد، نتیجه تست منفی گزارش داده خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه در زمان منفی بودن تست، می توان به فرد مذکور اطمینان داد که از نظر ژنتیکی جزو افراد پرخطر در معرض ابتلا به سرطان نخواهد بود، اظهار داشت: نتیجه این قبیل تست های تشخیصی حداکثر ظرف یک هفته مشخص می شود.

به گفته رئیس بخش ژنتیک مولکولی بیمارستان صارم در صورت پیدا کردن اشتباه ژنتیکی بیماری زا در ژنهای مورد بررسی، می توان مشخص کرد، کدامیک از اعضای خانواده احتمالا به سرطان مبتلا خواهد شد.

وی تصریح کرد: این آزمایشها فقط برای افرادی تجویز می شود که سابقه شخصی یا خانوادگی ابتلا به سرطان را داشته باشند و احتمال وجود جهش ژنتیکی در آنها قابل توجه باشد.

نوروزی نیا با اشاره به اینکه تجویز این تستهای ژنتیکی همانند بقیه تست ها از قوانین اخلاق پزشکی تبعیت می کند، یاد آور شد: انجام اینگونه تستها فقط با تجویز پزشک متخصص و پس از انجام مشاوره تخصصی مورد قبول قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: در صورتی که فرد مورد بررسی زن باشد، منفی شدن تست ژنتیکی به این مفهوم است که او ریسکی مشابه افراد دیگر جامعه دارد. اطلاع از این امر زمانی که سرطانهای متعددی در خانواده فرد وجود دارد، بسیار مهم بوده و آثار مثبت عمیقی در زندگی فرد خواهد داشت. در چنین مواردی فرد مورد نظر می تواند با خیال راحت و همانند زنان فاقد سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان به زندگی خود ادامه دهد.

رئیس بخش ژنتیک مولکولی بیمارستان صارم ادامه داد: برای انجام این تستها، اولین آزمایش در فردی صورت می گیرد که بیشترین احتمال داشتن جهش ژنتیکی را در خانواده دارا باشد.

نوروزی نیا اظهار داشت: اگر فردی حامل جهش ژنتیکی خانوادگی باشد، استعداد ژنتیکی در این فرد برای ابتلا به سرطان بالاست. اگر فرد مذکور زن باشد، ریسک ابتلا به سرطان سینه یا تخمدان در فرد مذکور بیش از متوسط ریسک در دیگر افراد جامعه است.

طبق آمارهای موجود در ایران، سالانه حدود 12 هزار زن به سرطان پستان و 1500 زن به سرطان تخمدان مبتلا می شوند. این سرطانها در اکثر موارد در سنین پس از 50 سالگی و بعد از یائسگی بروز می کند.

بیماری سرطان به ندرت، زنان جوان را گرفتار می سازد. در بین 30 هزار ژنی که میراث ژنتیکی انسان را می سازند، فقط تعداد محدودی در صورت جهش دار بودن یا تغییر غیر طبیعی، می توانند، تسهیل کننده در ایجاد و گسترش سرطان پستان و تخمدان شوند. از این بین در حال حاضر دو ژن غالب BRCA1 و BRCA2 شناخته شده اند. اسم این دو ژن مخفف Breast Cancer بوده و به مفهوم سرطان پستان است. دو ژن فوق، بیشترین سهم را در روند سرطانی شدن دارند و اختلال در آنها در استعداد ابتلا به سرطان تخمدان نقش مهمی دارند.