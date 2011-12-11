اعتبارات مربوط به زنان باید در ردیف مجزا ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آجرلو گفت: مجلس و فراکسیون زنان اهتمام جدی در جهت ارتقا و بهبود وضعیت زنان جامعه به خصوص اقشار آسیب پذیر زنان دارد اما اجرای تمامی طرح‌های مصوب مجلس نیازمند بودجه است.

نماینده مردم کرج ، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارائه بودجه مخصوص به امور زنان در ردیف مجزا و مشخص، افزود: اجرایی کردن مفاد منشور زنان، ایجاد و توسعه اشتغال و توانمندی آن‌ها، احداث ورزشگاه‌های مخصوص زنان، همگی نیازمند بودجه است و لحاظ این بودجه‌ها در ردیف‌های وابسته به امور دیگر و یا به صورت زیر مجموعه، هرگز در اجرا موفق نخواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بودجه‌های امور زنان را در حال حاضر زیر مجموعه بودجه استانداری‌ها اعلام و تاکید کرد: در حال حاضر بودجه‌های امور زنان در ردیف بودجه‌های استانداری لحاظ شده و فاقد ردیف مجزا است.از دولت انتظار داریم تا در لایحه بودجه سال ۹۱، بودجه مجزا را در اختیار مرکز امور زنان ریاست جمهوری قرار دهد تا از آن محل به استان‌ها جاری و ابلاغ شود.

وی ادامه داد: میزان صرف بودجه و کسری که در استانداری‌ها برای امور زنان در نظر گرفته می‌شود به شخص استاندار بستگی دارد و به اهمیتی که شخص به مسائل زنان می‌دهد،اما متاسفانه گاهی شاهد وضعیت نا بسامان و نامناسب زنان در استانهایی هستیم که استاندار آن نسبت به امور زنان دغدغه لازم را نداشته است.

وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به زنانی با شرایط ویژه در جامعه افزود: در حال حاضر زنانی در جامعه هستند که به جهت ناکارآمدی همسران دچار مشکل شده‌اند و از سویی زیر مجموعه هیچ مرکز حمایتی نیز قرار ندارند. ایجاد اشتغال برای این زنان برای حفظ حریم وشان آن‌ها نیازمند بودجه اختصاصی است.



آجرلو ایجاد اشتغال برای زنان بد سرپرست و بی‌سرپرست را مانع از توسعه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی توصیف و تصریح کرد: در حال حاضر باید تدابیری در مراکز فنی وحرفه‌ای اندیشیده شود تا زنان نیازمند به مراکز معرفی شوندو به صورت رایگان آموزش ببینند تا در نهایت برای ورود به بازار کار توانمند شوند.