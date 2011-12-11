به گزارشخبرگزاری مهر، فعالیتهای کارگروه تخصصی حفظ قرآن سازمان دارالقرآن الکریم از مهرماه امسال و پس از تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت حداقل 10 میلیون حافظ آغاز شده است.
در این جلسات مقرر شده 50 کلاس حفظ به شیوه مکتبخانهای در سراسر کشور و در ابتدا به صورت آزمایشی تشکیل شود، همچنین تربیت مربیان متخصص رشته حفظ قرآن نیز از دیگر تصمیمات این کارگروه است.
در صورت مورد تأیید بودن عملکرد این 50 کلاس، بتدریج و در مدت 10 ساله شمار آنها به سه هزار مورد و در تمامی شهرستانها و متناسب با جمعیت هر استان افزایش خواهد یافت، کاربردی بودن شیوه اجرای این کلاسها و جلوگیری از هرگونه ضعف انگیزه در قرآنآموزان از ویژگیهای این کلاسها خواهد بود.
سازمان دارالقرآن الکریم در کشور بین 200 تا 300 مربی متخصص در رشته حفظ قرآن دارد که این رقم پاسخگوی نیاز فعلی نخواهد بود از این رو در کارگروه حفظ مقرر شد دورههای تربیت مربی حفظ قرآن به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برگزار شود.
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