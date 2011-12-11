بازدید داوطلبان هلال احمر و امام جمعه کمالشهر از مرکز فنی حرفه ای شهید رهبری کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از داوطلبان جمعیت هلال احمر استان البرز از مرکز شماره 3 شهید رهبری فنی و حرفه ای این استان بازدید کردند.

این بازدید در پی دعوت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز جهت بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان صورت گرفته است.

دعوت برای بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با هدف ترویج فرهنگ مهارت آموزی صورت گرفته است.

داوطلبان جمعیت هلال احمر استان البرز از کارگاه های مرکز شماره 3 شهید رهبری بازدید و ازنزدیک با چگونگی ارائه آموزشهای مهارت و فن آوری در این مرکز آشنا شدند.

بازدید امام جمعه کمالشهر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رهبری

حجت الاسلام خالق پرست امام جمعه کمالشهر، همزمان با اجرای طرح بازدید همگانی از مرکز شماره 3 شهید رهبری بازدید کرد.

پیش از این بازدید محمود محمدحسن، مدیر آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به تشریح فعالیتهای آموزش فنی و حرفه ای منطقه در بخشهای مختلف آموزشی پرداخت.

وی همچنین دستاوردهای مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان البرز را در زمینه ایجاد اشتغال و مسابقات جهانی مهارت 2011 لندن مورد توجه قرار داد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در ادامه بر تلاش دست اندرکاران آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در خدمت رسانی هرچه بیشتر به عموم شهروندان تاکید کرد.

در این بازدید امام جمعه کمالشهر از کارگاه های مختلف آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رهبری بازدید و با کارآموزان و مربیان دیدار و گفتگو کرد.

این امر با همراهی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان، رئیس و کارشناسان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رهبری صورت گرفته است.