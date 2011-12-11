30 طرح تحول اجتماعی در قزوین تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس صابری در جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: طرح های مناسب فرهنگی باید بودجه کافی و مناسب را برای اجرای داشته باشد و دفتر اجتماعی و فرهنگی لازم است نظارت کامل و جامع را در این زمینه داشته باشد تا بودجه های مصوب در امور فرهنگی هزینه شود.

صابری در ادامه با تأکید بر اهتمام مدیران دستگاههای اجرایی در خصوص تلاش کافی برای اجرای مناسب طرح های فرهنگی سفر ریاست جمهوری، ابلاغ شده از وزارت کشور افزود: طرح هایی که از سوی وزارت کشور در قالب طرح تحول ارسال شده از جمله طرح هایی است که مدیران دستگاههای اجرایی در صورت داشتن ماهیت اجرایی در استان باید برای اجرایی شدن آنها تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه تنها به طرح هایی که در این کارگروه مصوب شوند اعتباراتی تخصیص داده می شود تصریح کرد: تعدادی از این طرح ها در روزهای اخیر توسط دستگاههای اجرایی ارسال شده که مدیران در جهت تخصیص اعتبارات آنها بایستی بیشتر تلاش کنند.

این مسئول درخصوص ارزیابی دستگاههای اجرایی استان در رابطه با ترویج عفاف و حجاب هم گفت: مراحل ارزیابی دستگاههای اجرایی استان درخصوص چگونگی اجرای دستورالعمل عفاف و حجاب انجام شده و گزارش آن در جلسه شورای اداری استان ارایه خواهد شد و اداراتی که در مسیر ترویج امور مربوط به عفاف و حجاب اهتمام فعالیتهای بیشتری انجام داده باشند مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار در ادامه یادآورشد: نظارت در دو حیطه دستگاههای اجرایی و شعبه های وابسته به آنها انجام می شود حیطف کاری انها و نوع نظارتها متفاوت خواهد بود.

در این جلسه همچنین مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با بررسی های لازم در اسرع وقت با توجه به ارتقاء شاخص های فرهنگی برنامه ها و طرح های فرهنگی سال 91 خود را به کارگروه اعلام کنند.

رضا سجادفر افزود: دستگاههای اجرایی استان باید از هزینه کردن اعتبارات فرهنگی به غیر از موارد تعیین شده پرهیز کنند و بکمک کنند تا دغدغه های مقام معظم رهبری در این خصوص اشکالی ایجاد نشود.

همچنین در این جلسه، تعداد 30 طرح از طرح های تحول اجتماعی ابلاغی از وزارت کشور و طرح های تصویبی نهاد ریاست جمهوری به تصویب رسید.