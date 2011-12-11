بمباران منزل فرمانده حماس در غزه/ زخمی شدن 2 فلسطینی

بمباران منزل فرمانده جنبش حماس در غزه و زخمی شدن 2 فلسطینی و حمله به یک پایگاه آموزش نظامی از سوی رزیم صهیونیستی از آخرین اخبار امنیتی فلسطین به شمار می رود.