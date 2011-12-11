بمباران منزل فرمانده حماس در غزه/ زخمی شدن 2 فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز یک منزل مسکونی در محله الزیتون در شرق غزه را هدف دو فروند موشک قرار دادند.
بر اثر این حمله دو فلسطینی از جمله یک کودک زخمی شدند. منابع بیمارستانی فلسطین حال این کودک را وخیم گزارش کرده اند.
بنا بر اعلام منابع فلسطینی، این منزل متعلق به یکی از فرماندهان نظامی جنبش حماس است.
از سوی دیگر رادیو رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که جنگنده های این رژیم همچنین یک انبار سلاح در شرق غزه را هدف قرار دادند که تلفات جانی در پی نداشت.
الجزیره نیز گزارش داد که جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی یک پایگاه آموزشی گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در شهر رفح در جنوب نوارغزه را بمباران کردند
در دور جدید حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوارغزه که از روز پنجشنبه آغاز شده است دستکم 4 نفر شهید و بیش از 20 تن دیگر زخمی شده اند.
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