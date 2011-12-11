مالک شبکه فارسی زبان ماهواره ای بازداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت تعاونی مسکن ، بررسی مشکلات تولید ، توزیع و نمایش ، شکایت از مالک یکی از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در امارات متحده عربی و جایگزینی رابطه به جای ضابطه در ارائه امکانات به تهیه کنندگان از جمله مباحث مطرح شده در شورای مرکزی انجمن بود.

در آخرین نشست شورای مرکزی آخرین وضعیت تعاونـی مسکن به حاضران ارائه شد. رئیس شــورای مرکزی در گزارش خود اظهار امیدواری کرد که با تعریف برنامه توسط مسئـولان دولتـی سینما، سینمای ایران بتواند به ضابطه برگردد وگرنه همچنان غیر حرفه ای های سینما بخاطر رابطه تیول دار تولید خواهند بود و نتیجه آن کاهش سطح فیلم ها و در نتیجه گریز مخاطب خواهد بود.

محمد بانکی هم گزارشی از آخرین وضعیت و شرایط پخش فیلم ها در تهران و شهرستان ها ارائــه داد. وی عنوان کرد، در این زمینه نیازمند برنامـه ریزی و کار بیشتر هستیم تا بتـوانیم مشکلات توزیع فیلم را در تهران و شهرستان ها کم کنیم. در ادامه اعضای شورا و مهمانان نظرهای خود را برای تدوین برنامه کاری جهت رفع مشکلات و نیاز به هماهنگی با آحاد تهیه کنندگان و توزیع کنندگان برای رفع بحران موجود بیان داشتند.

در بخشـی دیگر از جلسه منیژه حکمت از عدم تحرک برخی از تهیه کننــدگان سخن گفت: بعضی به جای اینکه مشکلات و راهکارها را بیان کنند، با علم کردن مافیای خیالی سعـی می کنند، عدم تحرک خود و یا عدم تسلطشان را به روند تولید و توزیع با حمله به مافیای پخش و تولید چاره کنند.

واقعیت این است که برخی از تهیه کنندگان با رابطه های شخصــی از سرمایه گزاران دولتی پول دریافت می کنند و در همان مرحله تولید علاوه بر دستمزد، به سود نسبتاً قابل قبولی نیز دست پیدا می کنند. طبیعتاً چون این گونه از فیلم ها فقط به فکر تولید و نه تماشگر بوده اند، در هنگام اکران با مشکل نمایش روبرو می شوند و مخاطب نیز از چنین فیلم هایی استقبال نمی کند. اما کارگردانان این گونه فیلم ها بعداً با شعار مافیا و امثال آن می خواهند کم توانی خودشان و عدم تسلط تهیه کننده شان را توجیه کنند.

حکمت عنوان کرد: گروهــی دیگر اگر چه در بخش خصــوصی فعالیت می کنند، اما به دلیل عدم جذب سرمایه گزار اعم از دولتی یا بخش خصوصی با علم کردن مافیای خیالی عدم تحرک و کار نابلدی خود را توجیه می کنند. این هر دو گروه، دو روی یک سکه هستند که باید نسبت به واکنش های هر دو با احتیاط بر خورد کرد و متوجه بود که چرا آدرس های غلـط می دهند و چرا نسبت به تهیه کنندگان فعال ، کار بلد و موفق آنهم در شرایط بحرانی کنونی با عقد و حسد و آدرس غلط دادن برخورد می کنند.

علی واجد سمیعی عضو دیگر شورای مرکزی انجمن ضمن بررسی مشکلات نمایش و کمبود سالن سینما ها گزارشی از آغاز فعالیت شورای عالی تهیه کنندگان در استان البرز و مرکز آن کرج ارائه داد. وی اظهار داشت که متــاسفانه از نظر سرقت فیلم ویـدئو، کرج بیشترین سهم را دارد.

به همین جهت نیز نمایندگان شورایعالـــی و مسئـولان ستاد مبارزه با سرقت کالاهای فرهنگــی در ابتدا نشست مشترکی با مدیر کل و معاونان فرهنگ و ارشاد اسلامـی این استان برگزار کردند که امیدواریم بتوانیم با مســاعدت مسئـولان استان و فعــالیت نمایندگان ، این معضل را در کرج سر و سامان بدهیم .

عبدالله اسفندیاری مسئول کمیته فرهنگی انجمن نیز از فعالیت های این کمیته برای ارتقاء کیفی فیلم نامه گزارشی ارائه کرد.

وی با اشاره به اهمیت فیلم نامه در سینمای ایران ، لزوم کار بیشتر روی فیلمنامه ها و مشورت پذیری تهیه کنندگان ، فیلمنامه نویسان و کارگردانان را مورد تائید قرار داد و گفت: همـکاران تهیه کننده باید به فیلمنامه اهمیت بیشتری بدهند و عملاً این اعتقاد را از قوه به فعل در آورند که با فیلمنامه خوب، فیلم خوب متولد می شود.

غــلامرضا آزادی عضو دیگر شورای مرکزی انجمن از آخرین اقدامات فنی برای ارتقـاء کیفی فیلم های سینمائی صحبت کرد و لزوم تشکیل کار گروهی برای افزایش دانش فنی همکاران را بیان داشت .

وی که در عین حال یکی از نمایندگان شورایعالی تهیه کنندگان برای بازسازی کیفی فیلم های تولیدی سال های گذشته است، گفت : در تعاملی که با یکی از شبکه های رسانه ملی داشته ایم، به توافقاتی برای همکاری مشترک جهت بازسازی این فیلم ها که از نظر کیفــی بدلیل زمان ساخت و عدم پیگیری تهیه کنندگان شده، دست یافته ایم و امیدواریم که بزودی این طرح با هدف بازسازی کیفی فیلم های قدیمی همه همکاران بدون تعلق گروهی و تشکیلات صنفی بشویم .

خسرو امیر صادقــی عضو دیگر شورا نیز آخرین فعالیت های کمیته مبارزه با سرقت فیلم های سینمـایی توسط شبکه های ماهواره ای فارسی زبان را ارائه داد .

وی گفت: علاوه بر شکایت از شبکه های ماهواره ای سارق فیلم های سینمـایی، کمیته با توجه به اصــرار شبکه موسوم به دیدار متعـلق به شخصی بنام مورتون مظاهری ، مقدمات شکایت از وی را که حتی فیلم های دارای شماره ثبت و اخطار پلیس را نیز پخش می کند فراهم کرده است. وکیل کمیته در نظر دارد که هنگام حضــور این شخص در امارات متحده عربی، وی را جلب و به خاطــر سرقت فیلم های سینمایی به دادگاه بکشاند .

عضو شورای مرکزی انجمن همچنین اعلام کرد که کمیته شکایت از سـارقان فیلم را به طور جدی پیگیری خواهد کرد و در صورت لزوم و با توجه به شـرایط ویژه هر کدام در سفر به کشورهای همجوار، آنان را به جرم سرقت و دزدی فیلم های ایرانی به دادگاه های صالحه خواهد کشاند.

وی افـزود : با توجه به ثبت فیلم ها قبل از ورود به شبکه ویدئو و اخطارهای لازم به سارقان ، وکلا می توانند با دست پُر وارد عمـل شوند.

شـورای مرکزی در پایان از تصمیم سازمان صدا و سیمای جمهـوری اسلامی در مورد کنترل دستمزدهای عوامل سریال ها و تله فیلم ها استقبال و آنرا اقدامی مثبت ارزیابی کرد که می تواند به افزایش کیفیت تولید منجر شود .