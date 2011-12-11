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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

مقام ارشد روس:

روسیه هرگز اجازه دخالت در سوریه را نمی دهد

روسیه هرگز اجازه دخالت در سوریه را نمی دهد

مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: مسکو نمی تواند آنچه از خشونت و اقدامات تروریستی گروهکهای مسلح در سوریه می گذرد را بپذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرگئی ورشینین" در دیدار با جمعی از اقلیتهای سوری مقیم روسیه اظهار داشت: همان گونه که در گذشته رخ داده، روسیه همچنان به عنوان پشتیبان محکم دمشق باقی خواهد ماند.

مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: مسکو هرگز اجازه دخالت در امور داخلی سوریه را هر طور که باشد، نمی دهد.

وی تاکید کرد: نمی توانیم آنچه از خشونت و اقدامات تروریستی گروهکهای مسلح در سوریه می گذرد قبول کنیم.

خاطر نشان می شود روسیه در جریان تحولات اخیر سوریه هرگز با فشار غربیها علیه این کشور همراه نشده و اخیرا در بیانیه ای تاکید کرده که مداخله در کشورها با بهانه های حقوق بشری پذیرفتنی نیست.

کد مطلب 1480547

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