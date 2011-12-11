جشنواره شعر خاک و خورشید در دزفول برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش به همت مرکز آفرینشهای ادبی شهرستان دزفول وابسته به حوزه هنری خوزستان و با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، کانون بسیج هنرمندان، شورای اسلامی و فرمانداری ویژه دزفول برگزار می شود.

در این جشنواره سروده های با محوریت عاشورا و در دو بخش آزاد و کلاسیک به رقابت خواهند پرداخت. علاقمندان می توانند حداکثر تا سوم دی ماه سال جاری برای ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره واقع در دزفول- بلوار 15 خرداد- نبش خیابان قانون- پلاک 2- مرکز آفرینش های ادبی دزفول اقدام و یا با شماره تلفن 6269946-0641 تماس بگیرند.



زمان برگزاری جشنواره شانزده دی ماه خواهد بود.



چاپ «دل نغمه ها»

همچنین مجموعه سرودهای حاج احمد سمیع با عنوان «دل نغمه ها»با موضوع نوحه سرایی توسط حوزه هنری خوزستان به چاپ رسید



این کتاب مجموعه اشعار به مناسبت محرم، صفر، فاطمیه و رمضان است و در مراسمهای سینه زنی و زنجیر زنی استفاده خواهند شد.



این کتاب در سه بخش که بخش اول اشعار با موضوع محرم و صفر، بخش دوم سوگواره های فاطمیه و بخش سوم سوگواره های رمضان است که به همراه سی دی در اختیار علاقه مندان و دوستداران اهل بیت قرار خواهد گرفت.

برگزاری نمایشگاه نقاشی در گالری اشراق

از سویی دیگر نمایشگاه نقاشی با عنوان«هنرهای تجسمی» به مدت هفت روز در گالری اشراق برگزاری می شود.



نمایشگاه نقاشی پروین فتاح بیگی و زهرا شوشتری زاده شامل 50 اثر با تکنیک های آزاد نقاشی برگزار می شود.



این آثار با موضوع طبیعت و با سبکهای انتزاعی و رئال شامل حجم و چاپ بر روی سفال و در ابعاد 50 در40،70 در50 و 100در 70و بر روی بوم و مقواست.



این نمایشگاه از تاریخ 20 الی 26 آذر ماه صبحها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 18 الی 20 در گالری اشراق واقع در خیابان شریعتی طبقه فوقانی سینما اکسین برگزار و بازدید برای عموم مردم رایگان است.