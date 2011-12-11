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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

مسابقه بزرگ کتابخوانی اسرار نماز در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود

مسابقه بزرگ کتابخوانی اسرار نماز در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مسابقه بزرگ کتابخوانی اسرار نماز با شرکت بیش از 2000 دانشجو در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت معلم با بیان این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقه بزرگ کتابخوانی "اسرار نماز"با هدف بسط و گسترش فرهنگ معنوی نماز در بین دانشجویان ، افزایش دانش و بینش معرفتی دانشجویان نسبت به موضوع نماز، آشنایی با مفاهیم بلند و والای نماز از سوی کانون نهج البلاغه معاونت فرهنگی در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

حسین شفیعی افزود: منبع این مسابقه کتاب پرتوی از اسرار نماز حجت الاسلام قرائتی می باشد و دانشجویان با مطالعه این کتاب با موضوعاتی همچون، سیماى نماز، اهمیت نماز،  سبک شمردن نماز، نمازهاى معصومین، مقدمات نماز، آداب نماز، حضور و اخلاص در نماز، اهمیت نماز جمعه  نماز قضا، نماز مسافر، نمازهاى مستحب (نوافل) و تاکنون بیش ازدو هزار نفر این کتاب را صورت رایگان دریافت کرده و در مسابقه ثبت نام کرده اند.

شفیعی گفت: آزمون این مسابقه نیز به صورت حضوری و کتبی با حضور مسئولان و اساتید دانشگاه روز دوشنبه 21 آذرماه سال جاری از ساعت 12 و 15 دقیقه ظهر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم در مجتمع دانشگاهی پردیس کرج برگزار می شود.

وی در پایان گفت: جوایز نفیس و ارزنده ای همچون کمک هزینه های سفر معنوی حج عمره، سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس، سکه بهار آزادی به 50 برگزیده این مسابقه اهدا خواهد شد.

نتایج این مسابقه هفته آینده اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1480552

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