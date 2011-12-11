مسابقه بزرگ کتابخوانی اسرار نماز در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت معلم با بیان این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقه بزرگ کتابخوانی "اسرار نماز"با هدف بسط و گسترش فرهنگ معنوی نماز در بین دانشجویان ، افزایش دانش و بینش معرفتی دانشجویان نسبت به موضوع نماز، آشنایی با مفاهیم بلند و والای نماز از سوی کانون نهج البلاغه معاونت فرهنگی در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

حسین شفیعی افزود: منبع این مسابقه کتاب پرتوی از اسرار نماز حجت الاسلام قرائتی می باشد و دانشجویان با مطالعه این کتاب با موضوعاتی همچون، سیماى نماز، اهمیت نماز، سبک شمردن نماز، نمازهاى معصومین، مقدمات نماز، آداب نماز، حضور و اخلاص در نماز، اهمیت نماز جمعه نماز قضا، نماز مسافر، نمازهاى مستحب (نوافل) و تاکنون بیش ازدو هزار نفر این کتاب را صورت رایگان دریافت کرده و در مسابقه ثبت نام کرده اند.

شفیعی گفت: آزمون این مسابقه نیز به صورت حضوری و کتبی با حضور مسئولان و اساتید دانشگاه روز دوشنبه 21 آذرماه سال جاری از ساعت 12 و 15 دقیقه ظهر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم در مجتمع دانشگاهی پردیس کرج برگزار می شود.

وی در پایان گفت: جوایز نفیس و ارزنده ای همچون کمک هزینه های سفر معنوی حج عمره، سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس، سکه بهار آزادی به 50 برگزیده این مسابقه اهدا خواهد شد.

نتایج این مسابقه هفته آینده اعلام خواهد شد.