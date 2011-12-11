دومین کنفرانس "هالیوودیسم و سینما"برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی با اعلام این خبر افزود: کنفرانس بین المللی هالیوودیسم و سینما که سال گذشته برای اولین بار برگزار گردید دستاوردهای بسیار مناسبی را پیرامون موضوعات خود به همراه داشت و بازتاب های موثری را هم در رسانه های داخلی و خارجی به وجود آورد.

به گفته وی اینکه "هالیوود"جدا از قدرت هنری و صنعتی و از حیث محتوای آن بررسی شود مسئله ای است که تا به حال به آن پرداخته نشده است.

دبیرسی امین جشنواره بین المللی فیلم گفت: نفس این حرکت یک اقدام مهمی بوده که در طول سالیان گذشته از آن غافل بوده ایم و قطعا، برگزاری آن همزمان با جشنواره فجر که فجر انقلاب اسلامی است و از جایگاه و بازتاب گسترده بین المللی برخوردار است نگاه و خط جدیدی را در عرصه سینمای داخلی و بین المللی به وجود می آورد.

وی ادامه داد: بررسی تاثیرات محتوای سینمای غرب در قالب یک ایدئولوژی انحطاطی با نام "هالیوودیسم" از موضوعاتی است که در موارد فراوانی مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. بررسی جوانب مختلف این مسئله شاید مدت های مدیدی طول بکشد اما مسلما کنفرانس بین المللی هالیوودیسم و سینما که امسال برای دومین بار برگزار می شود محل مناسبی است که هنرمندان، متفکران، نخبگان و سینماگران مستقل در سطح جهان که دغدغه این موضوع راهبردی را دارند، گرد هم آیند و به بحث و تبادل نظر پیرامون محور های آن بپردازند.

خزاعی با بیان اینکه هالیوود به مفهوم امروزی آن دیگر تنها ابزاری سرگرم کننده یا وسیله‌ای تبلیغاتی نیست بلکه بخش بسیار فعال صنعت نظامی آمریکا- اسرائیل است. افزود: هالیوود نه تنها سعی در ارائه کشورها و فرهنگ‌های مخالف به خصوص اسلام و ایران به عنوان یک تهدید را دارد بلکه درصدد از بین بردن عدالت‌خواهی و مصونیت و انقلاب است. هالیوود سعی در تلقین سیستم مستحکم صهیونیسم به عنوان یک قدرت مصلح را دارد. هالیوود سعی در از بین بردن ارزش‌های معنوی و اشاعه مادی‌گرایی دارد و فرهنگ مصرف‌گرایی و صفات اخلاقی و تباهی را به جوامع ارائه می‌دهد. انسان‌هایی که به عنوان یک تهدید قلمداد شوند دیگر به عنوان یک انسان به حساب نمی‌آیند.

به گفته وی ایران تنها کشوری است که امکان برگزاری چنین کنفرانسی را دارد. کنفرانسی که بستر مناسبی خواهد بود تا سینماگران مستقل و معترض به سیاست های سینمای هالیوودی در سطح جهان بتوانند با شرکت دراین نشست سینمای هالیوود را نقد کرده و سیاست های سینمائی ما را در دنیا منعکس کنند..

خزاعی گفت: به زودی محورهای تخصصی این کنفرانس بین المللی از سوی روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام می شود.



گفتنی است سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر از روزهای 12 تا 22 بهمن در تهران و استان های مختلف کشور برگزار می شود.

