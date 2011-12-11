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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

مقومی تاکید کرد:

استفاده از پتانسیل مهندسان بومی در بخش گردشگری قم

استفاده از پتانسیل مهندسان بومی در بخش گردشگری قم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختما ن قم بر ضرورت استفاده از پتانسیل مهندسان بومی در بخش سرمایه گزاری و گردشگری استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس امین مقومی در دیدار با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان قم آمادگی انعقاد تفاهمنامه همکاری در زمینه های مختلف با این اداره کل را دارد افزود: مشارکت در برنامه های آموزشی دو جانبه از دیگر مواردی است که دو طرف می‌توانند در این خصوص همکاری‌های مشترکی داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از پتانسیل و ظرفیت مهندسان بومی در بخش‌های سرمایه گذاری و گردشگری استان قم تاکید کرد.

مقومی از اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در ارائه خدمات ویژه به بخش گردشگری از جمله کنترل نقشه‌های بخش گردشگری و آموزش مهندسان رشته‌های مختلف در زمینه طراحی پروژه‌های گردشگری خبر داد و اظهار داشت: این سازمان آماده است تا در تهیه طرح‌های سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان  نیز از ظرفیت‌های موجود خود استفاده کند.
 

کد مطلب 1480559

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