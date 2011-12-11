استفاده از پتانسیل مهندسان بومی در بخش گردشگری قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس امین مقومی در دیدار با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان قم آمادگی انعقاد تفاهمنامه همکاری در زمینه های مختلف با این اداره کل را دارد افزود: مشارکت در برنامه های آموزشی دو جانبه از دیگر مواردی است که دو طرف می‌توانند در این خصوص همکاری‌های مشترکی داشته باشند.



وی همچنین بر ضرورت استفاده از پتانسیل و ظرفیت مهندسان بومی در بخش‌های سرمایه گذاری و گردشگری استان قم تاکید کرد.



مقومی از اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در ارائه خدمات ویژه به بخش گردشگری از جمله کنترل نقشه‌های بخش گردشگری و آموزش مهندسان رشته‌های مختلف در زمینه طراحی پروژه‌های گردشگری خبر داد و اظهار داشت: این سازمان آماده است تا در تهیه طرح‌های سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان نیز از ظرفیت‌های موجود خود استفاده کند.

