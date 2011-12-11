افزایش مبالغ جریمه، قانونمندی را توسعه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن فرجی در جمع خبرنگاران گفت: قانون جدید تخلفات رانندگی از اول دی ماه در تمامی معابر اجرا شده و اجرای این قانون موجب رعایت قانون و توسعه فانونمندی راننده گان در جامعه خواهد شد.

فرجی در تشریح قانون جدید اظهارداشت: افزایش مبلغ جریمه برای رانندگانی که در رفتار رانندگی خود از مدل فایده و هزینه استفاده می کنند، موثر است.

وی گفت: نرخ جدید جرایم بازدارندگی لازم را داشته و در اصلاح رفتار رانندگانی که قوانین و مقررات را رعایت نمی کنند، موثر خواهد بود.

سرهنگ فرجی افزود: همه سال تعداد زیادی از سرمایه های انسانی جامعه در تصادفات از بین می روند که قابل جبران نیست و تنها عامل انسانی و تعالی رفتار و اصلاح فرهنگ رانندگی می تواند از این ضایعه جلو گیری کند.

این مقام انتظامی افزود: بی توجهی به اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی به واسطه پایین بودن هزینه های تخلف یکی از اصلی ترین عوامل حوادث ترافیکی در کشور است که با تعدیل جرایم این عامل برطرف خواهد شد.

وی تاکید کرد: تنها عامل مادی در کنترل حوادث کافی نیست بلکه باید قبح ارتکاب تخلفات نیز در جامعه بالا برود.

فرمانده پلیس راه استان همچنین گفت: خوشبختانه اکثر آحاد جامعه رانندگی ما، قانونمند بوده و میل به اجرای این قانون و مقبولیت عمومی بسیار بالا ست.

هدف از افزایش جریمه های رانندگی، بهینه سازی رفتارهای رانندگی است

همچنین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش مبلغ جرائم رانندگی از ابتدای دی ماه، گفت: هدف از افزایش مبلغ جریمه ها پیشگیری از وقوع تصادفات، کاهش تخلفات و افزایش بازدارندگی است.

سرهنگ سید مهدی پور پیغمبر اظهارداشت: براساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی از اول دی مبلغ جرائم رانندگی افزایش می یابد.

وی افزود: جریمه سرعت و سبقت غیرمجاز حرکات مخاطره آمیز و عبور از چراغ قرمز 100هزار تومان، عبور ممنوع 50 هزار تومان، توقف دوبله، استفاده نکردن از کلاه ایمنی 30 هزار تومان و توقف غیرمجاز 20 هزار تومان است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اضافه کرد: استفاده از تلفن همراه نیز در سرعت 60 کیلومتر به بالا 50 هزار تومان و کمتر از 60 کیلومتر 30 هزار تومان جریمه دارد و جریمه بستن کمربند ایمنی در بزرگراهها و شهرهای بزرگ 30 هزار تومان و در شهرهای کوچک 15 هزار تومان است.

پور پیغمبر همچنین گفت: رانندگان عزیز با رعایت کامل قوانین و مقررات سهم خود در برقراری امنیت عبور و مرور را رعایت کننند و امنیت و آسوده گی خاطر برای خود و همراهان رقم زنند.