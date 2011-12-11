به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در خصو اجرای طرح حمل و نقل رایگان مسافران اتوبوس در محور شمالی جنوبی و شرقی غربی منتهی به خیابان شهید بهشتی با بیان اینکه از اجرای این طرح 9 ماه می گذرد، افزود: این طرح در حال حاضر به صورت آزمایشی و در محوحر های پر تردد ذکر شده اجرا می شود.

وی در خصوص اجرای این طرح عنوان کرد: طرح آزمایشی حمل ونقل رایگان مسافران اتوبوس طرحی ابتکاری است که به پیشنهاد شهرداری و سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه در سال جاری اجرایی شد.

آقازاده با اشاره به استقبال خوب شهروندان از اجرای این طرح ابتکاری عنوان کرد: طرح فوق با هدف خدمت رسانی به شهروندان تدوین و اجرا شده است.

شهردار کرج، شرایط مناسب تردد مسافران در خیابان شهید بهشتی را یادآورشد و افزود: اجرای طرح آزمایشی حمل و نقل رایگان مسافران اتوبوس در صورت موفقیت و تحقق اهداف طرح می تواند الگوی مناسبی برای دیگر شهرها باشد.

آقازاده خدمت رسانی به شهر و شهروندان را از مهم ترین وظایف دستگاه خدمات رسان شهرداری ذکر و عنوان کرد: همه تلاش و سعی این دستگاه خدمت رسان فراهم آوردن زمینه های مساعد به منظور افزایش سطح خدمات رسانی و رضایت شهروندان است.

شهردار کرج با بیان اینکه، شهرداری بودجه و اعتبارار دولتی ندارد و هرچه اعتبار دارد متعلق به مردم است، گفت: ارائه خدمات به شهروندان از سوی شهرداری بر اساس این مهم صورت می گیرد.

آقازاده، باور و اعتقاد به خدمت رسانی شایسته و قابل قبول به مردم را مبنای اصلی خدمات رسانی به مردم از سوی شهرداری ذکر و عنوان کرد: رسیدن به موفقیت در عرصه های مختلف شهری منوط به توجه و باور این مهم است.

شهردار کرج، قدردانی و انتقاد مردم را از مولفه های مناسب برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری خواند و گفت: قدردانی و انتقاد مردم در واقع رهنمون فعالیت های مثبت اجرایی است.

آقازاده با تاکید بر انتقاد سازنده اظهارداشت: انتقادهایی که مبنای آن سازندگی باشد می تواند هدایتگر خوبی برای فعالیت ها و برنامه های تدوین شده شهری باشد.

وی عنوان کرد: انتقاد و قدرشناسی از سوی شهروندان بر اساس بینش، شعور و آگاهی آنها صورت می گیرد که این مهم برای دستگاه خدمت رسان شهرداری بسیار ارزشمند است.

آقازاده بیان کرد: طرح انتقادات از برخی کمبودها در واقع به عنوان تعریفی سازنده از سوی مسئولان این نهاد مردمی تلقی می شود که در نهایت منجر به رفع مشکلات و مسائل شهری می شود.

شهردار کرج عنوان کرد: طرح مسائل از سوی شهروندان فرصتی طلایی برای ارائه راهکارهای مناسب رفع مسائل شهری است.

