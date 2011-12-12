تشکیل هزار پرونده جهت صدور مجوز مشاغل خانگی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی غیاثی تبار به ثبت نام و تشکیل بیش از هزار پرونده در مراکز تابعه این اداره کل، جهت صدور مجوز و ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی در استان البرز اشاره کرد.

این مسئول ادامه داد: تاکنون 122 مجوز جهت انجام مشاغل خانگی صادر و پرونده های مربوطه آماده معرفی به بانک عامل جهت دریافت تسهیلات هستند.

معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز عنوان کرد: تعداد 235 مجوز نیز در حال صدور و ارسال به کارگروه اشتغال استان جهت تأیید مجوز نهایی است.

وی، کمک به توسعه و ترویج مشاغل خانگی را راهکار بسیار مناسبی برای مقابله با مشکل بیکاری دانست و بر آمادگی این اداره کل در زمینه ارائه آموزشهای لازم تاکید کرد.

غیاثی تبار در ادامه همچنین بر آمادگی اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز در زمینه تعیین سطح مهارت تجربی افراد متقاضی دریافت گواهینامه مهارت در رشته های مرتبط با مشاغل خانگی تاکید نمود.

جلسه کارگروه مشاغل خانگی استان البرز به تازگی با حضور روسای ادارات و مسئولان واحدهای تابعه در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لبرز تشکیل شده است.