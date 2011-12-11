فروش کپسول گاز با نرخ بالا در خوزستان فاجعه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عامری گلستان صبح یکشنبه در جلسه هدفمندسازی یارانه ها از مسئولان مربوطه در زمینه توزیع گاز در استان خواست لیست توزیع کننده های گاز را به فرمانداریها ارائه دهند تا ضمن تائید صلاحیت قانونی آنها، بتوانند به امر توزیع نظارت کنند.

عامری گلستان توزیع گاز به خصوص در شهرستانهای مجهز به لوله کشی گاز را با قیمتی بیش از قیمت قانونی یک فاجعه عنوان کرد و بر ساماندهی هرچه سریعتر این هزینه ها تاکید کرد.



وی همچنین ضمن اشاره به لزوم نظارت بر حدود 305 واحد غیر مجاز از جمله نانواییهایی که پلمپ شده اند و نسبت به فک پلمپ اقدام می کنند، گفت: باید لیست این واحدها تهیه و به دستگاه قضایی ارائه شود.



برخورد با مسافرکشان شخصی دستور کار بعد در آن جلسه بود که با اشاره به جلسه ای با حضور دادستان و معاون و همچنین فرماندار اهواز در خصوص ساماندهی خودروهای شخصی، مقرر شده سه ایستگاه آزمایشی برای اسقرار تاکسیها و ونهای مسافربری در این راستا اقدام شود و نیروی انتظامی نیز در نامه ای به کلانتریها، آنها را موظف به همکاری با شرکت تاکسیرانی بکند.



معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان با تاکید بر اعطای تسهیلات به روستاها برای استقرار جایگاه سوخت، افزود: در جلسه ای که در همین راستا برگزار شد اعلام شد به محض معرفی بانکهای عامل این تسهیلات پرداخت خواهد شد.