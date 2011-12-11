شهیدمنصوری به لحاظ فنی قهرمان لیگ برتر فوتسال است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لک شنبه شب پس از پیروزی سه بر دو تیمش مقابل فرش آرا(علم و ادب) مشهد اظهار داشت: با توجه به اینکه دو تیم برای کسب سه امتیاز به زمین مسابقه آمده بودند بازی خوب و درگیرانه ای انجام شد اما تیم ما بهتر از موقعیت های به وجود آمده استفاده کرد و توانست پیروز میدان باشد.



وی تصریح کرد: دو نیمه متفاوت در این دیدار داشتیم که در نیمه اول بازیکنانم نتوانستند تاکتیک های مورد نظر را به خوبی پیاده سازی کنند اما در نیمه دوم با توجه به تذکراتی که دادیم بازی بهتری انجام شد و توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم و سپس از سد حریف سرسخت مان بگذریم.



لک در مورد داوری این مسابقه گفت: مشکل داوری این بود که داوران هماهنگی لازم را با یکدیگر نداشتند و همین مسئله باعث شد تا کادر فنی هر دو تیم نسبت به داوری اعتراض کنند.



سرمربی شهیدمنصوری قرچک در پاسخ به اینکه شرایط تیم فرش آرا (علم و ادب) را چگونه ارزیابی می کند نیز گفت: فرش آرا(علم و ادب) یک تیم منسجم است و بازیکنان این تیم در این مسابقه نشان دادند که جایگاه این تیم در بالای جدول مسابقات است.



وی ادامه داد: این تیم در لیگ برتر بسیار عالی کار کرده است و تنها نکته ای که توانست برتری ما بر میزبان را تحمیل کند، تمرین و تجربه بازیکنانم بود.



لک در مورد وضعیت تیمش در رقابتهای لیگ برتر فوتسال و قهرمانی در این مسابقات نیز گفت: به اعتقاد من تیم شهیدمنصوری به لحاظ فنی قهرمان است چرا که بازیکنان خوبی را در اختیار داریم.



وی تصریح کرد: هرچند باید همه مسئولان باشگاه شهیدمنصوری برای موفقیت تیم تلاش کنند و ما برای قهرمانی در لیگ به حمایت بیشتری نیاز داریم.