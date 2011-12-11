سکه طرح قدیم 610 و طرح جدید 588 هزار تومان/ دلار آزاد 1341 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار 610 هزار تومان، طرح جدید 588 هزار تومان، نیم سکه 283 هزار تومان، ربع سکه 145 هزار تومان و گرمی 76 هزار تومان است. این نرخها دیروز به ترتیب 610 هزار تومان، 590 هزار تومان، 284 هزار تومان، 145 هزار تومان و 76 هزار تومان بودند.

بانک مرکزی نرخ هر قطعه سکه طرح جدید بانکی را 526 هزار و 240 تومان، نیم سکه را 253 هزار و 240 تومان، ربع سکه را 126 هزار و 880 تومان و گرمی را 71 هزار و 240 تومان تعیین کرد که نسبت به نرخ های دیروز تغییری نداشته است.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1710 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 55هزار و 270 تومان است.

صرافان بازار هم نرخ هر دلار آزاد را امروز 1341 تومان و هر یورو را 1837 تومان اعلام کردند. این نرخها دیروز به ترتیب 1345 تومان و 1840 تومان بود. بانک مرکزی امروز نرخ رسمی دلار و یورو را نسبت به دیروز تغییری نداد و قیمت آنها را 1094 تومان و 1464 تومان تعیین کرد.