«آشنایی با اقتصاد رسانه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد و رسانه مفهومی است که با ادغام چارچوب نظری رسانه با تفکر اقتصادی، برای مطالعات اقتصادی یک واحد رسانه‌ای به کار برده می‌شود.

در این حوزه مطالعاتی، عوامل تأثیرگذار اقتصادی و مالی بر فعالیت‌های ارتباطی بنگاه‌های رسانه‌ای و صنایع ارتباطات و جریان عرضه و تقاضا در بازار تولید و پخش محتوای رسانه‌ای با کمک الگو‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کتاب «آشنایی با اقتصاد رسانه» تلاشی است برای تبیین و تشریح برخی از مهم‌ترین مفاهیم اقتصادی تأثیرگذار بر رسانه. سهولت و بیان روان مفاهیم تخصصی در این کتاب به گونه‌ای است که مطالعه آن را برای خوانندگانی که حتی با علم اقتصاد آشنایی تخصصی ندارند، ساده می‌سازد و به سؤالات آنان در ارتباط با تعامل اقتصاد و رسانه پاسخ می‌دهد.

در این کتاب و پس از یادداشت ناشر و مقدمه‌ای بر اقتصاد رسانه، بخش‌هایی با این عناوین در پی هم آمده‌اند: استراتژی‌های شرکتی، اقتصاد تبلیغات، پخش تلویزیونی، تولید تلویزیونی، صنعت بین‌المللی فیلم‌سازی، رسانه چاپ، رسانه جدید، اقتصاد رسانه و سیاست عمومی.

دو فصل نخست این کتاب به توضیح تعدادی از مفاهیم گسترده و بنیادین مرتبط با مطالعه اقتصاد می‌پردازد که به عنوان علمی تأثیرگذار بر حوزه رسانه به شمار می‌رود.

هر یک از شش فصل بعدی نیز به بررسی بخش خاصی از فعالیت‌های رسانه‌ای مانند تلویزیون، رسانه مکتوب یا رسانه جدید می‌پردازد.

البته این فصل‌ها به بررسی کامل اقتصاد هر یک از این رسانه‌ها نمی‌پردازند، اما چارچوبی ارائه می‌دهند که در آن دو یا سه مفهوم اصلی اقتصادی یا سؤالات مرتبط با آن بخش صنعتی مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرند.

فصل آخر این کتاب نیز به بررسی نقش اقتصاد رسانه در اطلاع‌رسانی در خصوص مسائل سیاست عمومی اختصاص دارد.

این کتاب ۳۲۸ صفحه‌ای در قطع رقعی و با شمارگان۱۵۰۰ نسخه به قیمت ۴۰۰۰ تومان از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شده است.