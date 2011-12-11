عامل شکست فرش آرا اشتباهات فاحش داور بود/ به آینده امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بازمانده شنبه شب پس از شکست سه بر دو تیمش مقابل تیم قدرتمند شهیدمنصوری قرچک در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این دیدار فشار زیادی روی بازیکنان دو تیم بود و تیم ما در نیمه اول بسیار خوب کار کرد و با پیاده کردن تاکتیک ها در زمین حتی توانست با پیروزی به رختکن برود.



وی تصریح کرد: با این حال تیم در نیمه دوم عقب کشید و همین عقب نشینی بازیکنان عرصه را برای حریف فراهم کرد تا بیش از پیش به دروازه ما حمله کند و به گل برسد.



بازمانده با انتقاد شدید از قضاوت این مسابقه گفت: هر چند بازیکنان در وقت دوم بازی خوبی را به نمایش نگذاشتند اما نباید از داوری بسیار ضعیف این دیدار به راحتی عبور کرد زیرا اشتباهات فاحش داوران باعث شد تا تیم ما به هم بریزد.



وی افزود: اشتباهات داور تأثیر فوق العاده به سزایی در شکست فرش آرا داشت.



بازمانده در مورد شرایط تیم فرش آرا در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال نیز گفت: با توجه به اینکه اسپانسر جدید تیم قول برطرف کردن مسائل مالی تیم را داده است، امیدوار به آینده هستیم و در صورتی که بازیکنان دغدغه مالی نداشته باشند، به طور قطع می توانیم روز به روز بهتر در بازیها ظاهر شویم.