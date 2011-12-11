وزیر کشور از برگزاری مانور انتخابات در ستاد انتخابات کشور بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار امروز یکشنبه به همراه سید صولت مرتضوی معاون سیاسی خود از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد.
براساس این گزارش مانور انتخاباتی در این ستاد از روز گذشته آغاز شده و نام نویسی نمادین از برنامههای روز دوم این مانور انتخاباتی در ستاد انتخاباتی کشور است.
همچنین قرار است امروز همه اطلاعات فرضی افراد از استانها به ستاد انتخاباتی کشور مخابره شود.
براساس این گزارش ستاد انتخابات کشور تا کنون دورههای آموزشی انتخاباتی را در دو مرحله "اجرای قانون انتخابات" و "استفاده از سخت افزار و نرم افزار رایانهای برای انجام انتخابات " برگزار کرده است که تا کنون بیشتر این دورههای آموزشی به صورت منطقهای در کل کشور برگزار شده بود.
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