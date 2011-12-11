نخستین نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی نیشابور برپا شد

مسئول این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی نیشابور از سوی 26 مدرسه غیرانتفاعی برپا شده که در آن به‌مدت یک هفته فعالیت‌ها، افتخارات، دستاوردها و امکانات خود را برای عموم مردم معرفی کرده‌اند.

محمد طلایی افزود: در بخش فعالیت‌های مدارس غیرانتفاعی، فضای مدارس، مؤسسان، مدیران، نیروی انسانی و تمامی فعالیت‌های علمی، آموزشی و تربیتی جاری در مدرسه همچون فعالیت‌های علمی، همایش‌های آموزشی، تکنولوژی آموزشی، مسابقات، اردوها، مراسم‌ها، بازدیدها، کتابخانه‌ها، بسیج دانش‌آموزی و طرح های نوین و ابتکاری آنها به مردم معرفی می‌شوند.

وی بخش دوم این نمایشگاه را افتخارات و دستاوردها بیان کرد و گفت: در این بخش افتخارات و دستاوردهای علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی در سطح شهرستان، استان و کشور از قبیل برگزیدگان المپیادها، نفرات برتر در آزمون سراسری، مسابقات قرآن، اذان، احکام، شعر، خوشنویسی و داستان‌نویسی معرفی شده‌اند.

مسئول نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیر دولتی نیشابور رتبه‌های برتر مسابقات ورزشی، اختراعات و نوآوری‌های دانش‌آموزی، تالیفات و انتشارات مدارس، اساتید و دانش‌آموزان و کارهای دستی و علمی برگزیده دروس حرفه و فن و آزمایشگاه‌ها را از دیگر موضوعات این نمایشگاه عنوان کرد.

وی بیان کرد: امکانات این مدارس همچون کلاس‌های ویژه، فضاسازی‌های عمومی، تجهیزات مدرن آموزشی، کانون نجوم، گروه زبان، سمعی و بصری، کتابخانه، کارگاه حرفه و فن و آزمایشگاه‌های فیزیک و شیمی و کلاس‌های ویژه ورزشی معرفی شده است.

طلایی گفت: معرفی گروه‌های رباتیک، رایانه و هیئت مذهبی نیز از دیگر بخش‌های این نمایشگاه است.