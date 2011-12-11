دود اختلافات کاشانی و دایی به چشم استیلی رفت/ مربی خوب خارجی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین پس از پایان تمرین امروز یکشنبه پرسپولیس در مورد انتخاب "لوکا بوناچیچ" به عنوان سرمربی این تیم اظهار داشت: هنوز هیچکس به عنوان سرمربی انتخاب نشده و طبق جلسه‌ای که روز گذشته با آقای رویانیان داشتیم قرار شد فعلا عاشوری به عنوان سرمربی موقت هدایت تیم را برعهده بگیرد.

سئوال پروین از خبرنگاران در مورد بوناچیچ

وی در مورد اینکه وضعیت بوناچیچ به کجا رسید، از خبرنگاران پرسید: "آیا به نظر شما بوناچیچ به درد پرسپولیس می خورد؟"، و بسیاری از خبرنگاران گفتند نه که در این هنگام پروین هم با خنده گفت: پس نه اما وی در بین گزینه‌های ما قرار دارد!

آب پاکی روی دست مربیان ایرانی

مدیر راهبردی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: من اعتقادی به مربی خارجی ندارم اما اگر می‌خواهند مربی خارجی بیاورند باید درجه یک بوده و یکی مثل کی‌روش باشد، ضمن اینکه من نه با حمید درخشان و نه با هیچکس دیگری مشکلی ندارم، اگر 10 دفعه هم یک طرف را ببینم با او خوش و بش می‌کنم اما شرایط باشگاه طوری است که می‌خواهند مربی خارجی بیاورند. من این را گفتم تا آب پاکی را روی دست مربیان ایرانی بریزم.

امروز در مورد "جمال حاجی" بحث می‌شود

وی با بیان اینکه اگر مربی درجه یک بیاورند سه، چهار ماه طول می‌کشد که از شرایط فوتبال ایران آگاهی پیدا کند، تاکید کرد: اتفاقا همین بحث را با سردار رویانیان و مسئولان دیگر باشگاه داشتیم. ما الان زمان کمی داریم و اعتقاد دارم مربی خارجی باید شناخت خوبی از فوتبال ایران و تیم پرسپولیس داشته باشد ولی متاسفانه کسی نیست. فقط در این بین قرار است امروز در مورد "جمال حاجی" بحث شود، البته او مربی درجه یکی است ولی شناختی از فوتبال ایران نداشته و تنها تیم‌های عربی را می‌شناسد.

مربی خوب خارجی نیست

پروین ادامه داد: فعلا قرار است عاشوری بماند و تیم را تمرین دهد و بعد از آن باید ببینیم خدا چه می‌خواهد، امروز هم در جلسه کمیته فنی در مورد سرمربی صحبت می‌کنیم اما فکر نمی‌کنم نتیجه‌ای بدهد زیرا کسی نیست. ما با خیلی از مربیان صحبت کردیم اما آنها زمان می خواهند و در این شرایط عاشوری کار را پیش می‌برد.

استیلی باید در کنار ما بماند

وی اضافه کرد: جا دارد اینجا از حمید استیلی تشکر کنم. او زحمت زیادی کشید و یکی از شاگردان خوب من است. دیشب هم به وی گفتم باید با هر پستی در کنار ما باشد. به نظر من در ابتدای فصل تیم خوب بسته نشد و یار نگرفتند، مصدوم و محروم هم زیاد داشتیم و همه دیدند در بازی روز جمعه تنها دو بازیکن ذخیره داشتیم.

روی نیمکت نمی‌نشینم

مدیر راهبردی تیم پرسپولیس با بیان اینکه کم کم مصدومان تیم به شرایط معمول برگشته و پس از پشت سرگذاشتن این بازی چهارده، پانزده روز زمان برای بازسازی این تیم وجود دارد، در مورد خبر نشستنش روی نیمکت پرسپولیس خاطرنشان کرد: من اصلا قصد ندارم روی نیمکت بنشینم و بیان این مسائل حاشیه است. ضمن اینکه به هیچ عنوان در کار محسن عاشوری و مربیان تیم دخالت نمی‌کنم، آنها می‌توانند از ما مشورت بگیرند ولی به این مربیان گفته‌ام اصل کار با خودشان است.

استقلال لیاقت قهرمانی دارد

وی اشتباهات فردی را عامل ناکامی پرسپولیس مقابل استقلال دانست و تاکید کرد: با این همه مصدوم و محروم چگونه می‌توانستیم ببریم. استقلال تیم قدرتمندی است که بسیار قوی بسته شده، به نظر من آنها در این سه جام حداقل شانس قهرمانی در دو جام را خواهند داشت، زیرا لیاقتش را دارند.

عاشق کار عزیزمحمدی هستم

پروین در مورد انتقاد علی کریمی از عزیزالله محمدی تصریح کرد: من به این دلیل از علی کریمی حمایت کردم که او به خاطر تغییر زمان بازی عصبی بود. من گفته‌ام، باز هم می‌گویم، عزیزمحمدی دوست من است و به او احترام می‌گذارم و عاشق کارش هستم اما او باید شرایط را می‌دید، اینکه در این وضعیت پرسپولیس با این همه مصدوم و محروم بازی ما با راه آهن را در می‌آورد و دیدار با استقلال را جایگزینش می‌کند، باعث عصبانی شدن بازیکنان شد.

بازنده بهتر است چیزی نگوید

وی در این خصوص اضافه کرد: او باید می‌گفت به چه دلیل زمان بازی را عوض کرده است و اینکه ما می‌توانستیم به فیفا به خاطر تغییر برنامه‌ای که به ما اعلام شده بود، شکایت کنیم اما به هیچ عنوان ما دنبال این کارها نمی‌رویم زیرا نتیجه بر نمی‌گردد، ما باختیم و فایده ندارد هزار حرف هم بزنیم، آدمی که می‌بازد بهتر است چیزی نگوید.

سرمربی پیشین پرسپولیس در این خصوص افزود: وقتی می‌خواهند چنین بازی را بگذارند بهتر است یک نفر از پرسپولیس و یک نفر از استقلال را دعوت می‌کردند و وقتی آنها به تفاهم می‌رسیدند دیگر هیچ بحثی زیر سوال نمی‌رفت. در مجموع می‌گویم این بازی را بد زمانی گذاشتند و اقدام درستی صورت نگرفت.

به عنوان بزرگتر آمده‌ام تا تیم را کمک کنم

وی در پاسخ به این سئوال که "اگر سرمربی آینده تیم اختیار کامل بخواهد شما چه می کنید؟"، یادآور شد: من نه مدیر فنی تیم هستم نه چیز دیگر. من به عنوان بزرگتر آمده‌ام تا تیم را کمک کرده و آن را به شرایط خوبی برسانم و نمی‌خواهم وضعیت از این بدتر شود. قطعا دست مربی آینده باز است و ما همانند گذشته در کار وی دخالت نمی‌کنیم.

به استیلی کم لطفی شد

پروین در مورد قبول استعفای استیلی اظهار داشت: در همه جای دنیا وقتی تیم در پنج، شش بازی نتیجه نمی‌گیرد تغییراتی در کادر فنی ایجاد می‌کنند. حمید هم از روز اول خیلی زیر فشار مردم بود و به او کم لطفی شد. به نظر من مربیگری شغل بدی است که امنیت شغلی ندارد.

دود اختلافات کاشانی و دایی به چشم استیلی رفت

مدیر راهبردی تیم پرسپولیس با تاکید دوباره بر اینکه مربی خارجی زمانی می خواهد در مورد اینکه چرا حمید استیلی از ابتدای فصل از سوی تماشاگران مورد کم لطفی قرار گرفت، تصریح کرد: اتفاقی در اول فصل بین کاشانی و دایی افتاد یک مسئله بزرگی بود که دودش به چشم حمید رفت. شبی هم که می خواست به پرسپولیس بیاید به من زنگ زد و من گفتم کار سختی داری پس مواظب باش، البته او هم در این مدت با بازی‌های تیم ملی و نفرات مصدوم زیادی که داشت اکثرا نفرات کامل را در اختیار نداشت و حتی تیم که به ترکیه رفته بود با 10 یا 15 نفر تمرین می‌کرد.

راه آهن را می‌بریم

پروین با بیان اینکه آدم بازنده همیشه سعی می کند مشکلات را به گردن داور و دیگران بیندازد و بهتر است بگوید باختم و دیگر چیزی بیان نکند، در مورد دیدار هفته آتی با راه آهن گفت: انشاءالله این بازی را ببریم تا نتایج گذشته جبران شود.

بازی راه آهن - پرسپولیس حساس نیست

وی تصریح کرد: دایی یک پرسپولیسی و بازیکن بزرگی بود و شاگرد خوب ماست. بازی پرسپولیس با راه آهن حساسیتی ندارد و هرکس بهتر بازی کند برنده می شود، البته ما به سه امتیاز بازی احتیاج زیادی داریم.