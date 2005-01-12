اساسنامه كانون هواداران باشگاههاي فوتبال به تصويب رسيد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين نشست كه با حضور24 تن ازمديران ونمايندگان فوتبال باشگاههاي برتر، باشگاههاي دسته اول، زيرگروه جام آزادگان عضواتحاديه و نيزاعضاي هيات موسسه درمحل دائمي اتحاديه فوتبال برگزارشد، به مدت سه ساعت به طول انجاميد، پس ازتلاوت آياتي ازكلام الله مجيد، مهندس مهدي تاج دبير كل اتحاديه فوتبال ضمن خيرمقدم به حاضرين، سخنني پيرامون مسايل فرهنگي ورزشكاران وضرورت ايجاد كانون هواداران مردمي باشگاههاي فوتبال درفرهنگ سازي وسالم سازي ميادين ورزشي بيان كرد وگفت: واگذاري مسووليتها بايد برعهده مردم باشد تا افزايش كانون هواداران مردمي بدون وابستگي شكل گيرد.

درادامه اين جلسه سيد مجتبي علوي دبيركميسيون فرهنگي اتحاديه فوتبال گزارشي از جلسات متعدد كميسيون فرهنگي اتحاديه براي تهيه پيش نويس اساسنامه ونشست با معاونت فرهنگي فدراسيون فوتبال بيان كرد ومواد اساسنامه را بند به بند قرائت وبه بحث گذاشته شد كه درنهايت پس از3 ساعت بررسي وتبادل نظر، اساسنامه كانون هواداران مردمي باشگاههاي فوتبال در40ماده و23 تبصره به تصويب اعضاي شوراي مركزي رسيد.

اهم اهداف كانون هواداران مردمي باشگاههاي فوتبال جذب وافزايش هواداران، توسعه فرهنگ هواداري، نظم و انضباط در ورزشگاههاي ورزشي، انجام كارهاي فرهنگي، سازماندهي وايجاد تسهيلات وامكانات لازم براي هواداران، برقراري ارتباط خوب وتعامل وهماهنگي از تمامي اركان مديريتي باشگاه ، حمايت وهمكاري از تيمهاي ملي فوتبال توسط كانونهاي هواداران و... مي باشد.

همچنين دراين جلسه مهندس حسن عابديني مديرعامل سابق باشگاه پرسپوليس گزارشي ازجلسه با توليت حرم مطهرحضرت امام خميني (ره) پيرامون تاسيس مجموعه ورزشي اتحاديه فوتبال درشهرآفتاب بيان داشت ودرپايان قرارشد هياتي متشكل ازآقايان حسن عابديني، مصطفي آجورلو، اكبرگهرخاني، مهدي دادرسي، محمد صادق درودگرواميرحسين فتحي اين موضوع را پيگيري نموده وگزارش آن را درنشست بعدي شوراي مركزي اتحاديه ارايه كنند.